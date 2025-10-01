В России предложили отмечать на «Госуслугах» алкоголиков и психически больных

01 октября 2025, 10:22

Фото: iStock/dikushin

Создатель патриотического движения «Армия трезвости» чемпион мира по боям без правил Павел Болоянгов предложил отмечать на «Госуслугах» алкоголиков и психически больных. Об этом он заявил изданию «Абзац».





По мнению Болоянгова, такая мера позволит гражданам оградить себя от опасных людей. К тому же нововведение поможет сформировать институт репутации.





«Необходимо людей предупреждать, если человек хотя бы раз попадал в психоневрологический диспансер. Если он там был, значит, у него не все в порядке с психикой. Об этом надо сообщать. Если люди будут знать, они станут с пониманием относиться к таким вещам. При этом очень многие люди попадают в неприятности, если связываются с алкоголиками. Если человек все пропил, это может сильно ранить многих людей и даже коллективы. Если на «Госуслугах» это будет отмечаться, то это пойдет на пользу», — сказал Болоянгов.