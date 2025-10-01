«Аварийный подъём»: Невролог рассказала, как сделать утреннее пробуждение более мягким

01 октября 2025, 09:31

Невролог Демьяновская: Резкое пробуждение вызывает стресс

Фото: iStock/vasakna

Резкое пробуждение может быть опасно для здоровья. Об этом предупредила невролог, кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.





По её словам, резкий переход от сна к бодрствованию является стрессом для организма. Это приводит к резкому скачку кортизола и адреналина, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, возникает чувство тревоги. В итоге «аварийные» пробуждения становятся причиной раздражительности и проблем с концентрацией внимания.





«Особенно опасным резкое пробуждение в медленной фазе сна может быть для людей, страдающих мигренью, артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Внезапный скачок артериального давления может существенно ухудшить их самочувствие», — отметила Демьяновская в разговоре с Life.ru.