«Аварийный подъём»: Невролог рассказала, как сделать утреннее пробуждение более мягким

Невролог Демьяновская: Резкое пробуждение вызывает стресс
Резкое пробуждение может быть опасно для здоровья. Об этом предупредила невролог, кандидат медицинских наук, врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.



По её словам, резкий переход от сна к бодрствованию является стрессом для организма. Это приводит к резкому скачку кортизола и адреналина, учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, возникает чувство тревоги. В итоге «аварийные» пробуждения становятся причиной раздражительности и проблем с концентрацией внимания.

«Особенно опасным резкое пробуждение в медленной фазе сна может быть для людей, страдающих мигренью, артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Внезапный скачок артериального давления может существенно ухудшить их самочувствие», — отметила Демьяновская в разговоре с Life.ru.

Чтобы сделать пробуждение менее мучительным, врач посоветовала использовать световой будильник, имитирующий восход солнца. Он начинает светиться за 20-30 минут до звонка, постепенно увеличивая яркость света. Таким образом в мозг поступает сигнал, что скоро день и пора просыпаться.

Кроме того, можно носить браслет, который вычисляет частоту сердечных сокращений и двигательную активность, определяя фазу сна. Это приспособление подаёт сигнал о пробуждении в оптимальную быструю фазу сна. Также стоит выбирать будильники, которые проигрывают спокойную мелодию.

При пробуждении не нужно вскакивать с кровати сразу, необходимо немного полежать, потом посидеть на кровати, чтобы система кровообращения могла адаптироваться к новому положению.

Демьяновская порекомендовала ложиться спать в одно и то же время и выделять на сон не менее шести часов.
