«Известия»: ВМФ получит морскую версию дронов-камикадзе

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Военно-морской флот России получит дроны-камикадзе, называемые барражирующими боеприпасами, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
Дроны, которые планируется использовать для ударов по морским и наземным целям, включая легкие катера и моторные лодки, могут быть размещены на кораблях в сжатые сроки и не требуют специальных ангаров. При этом корабли могут использовать как существующие беспилотники, так и специально разработанные для ВМФ.
Беспилотники увеличат боевую мощь российских кораблей, морской пехоты и подразделений спецназначения. Кроме того, барражирующие боеприпасы незаменимы при поддержке морской пехоты и спецназовцев на берегу. Такие аппараты можно будет применять при десантных операциях и при борьбе с катерами противника, в том числе безэкипажными, отмечают эксперты.
Некоторые модели российских дронов-камикадзе уже прошли боевое крещение, включая «Куб» и «Ланцет». В частности, дроны-камикадзе показали себя как эффективные инструменты на поле боя в Сирии.
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Беспилотники увеличат боевую мощь российских кораблей, морской пехоты и подразделений спецназначения. Кроме того, барражирующие боеприпасы незаменимы при поддержке морской пехоты и спецназовцев на берегу. Такие аппараты можно будет применять при десантных операциях и при борьбе с катерами противника, в том числе безэкипажными, отмечают эксперты.
Ранее «Радио 1» сообщило, что беспилотный броневик «Зубило» появится на вооружении уже в апреле 2024 года
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Артем Путинцев