Москвичам сказали, на какую сумму вырастет социальная доплата к пенсии с 1 января

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С 1 января 2025 года социальная доплата для московских пенсионеров будет увеличена. По словам председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, сумма ежемесячной выплаты с учётом доплаты составит до 25 850 рублей.
Размер доплаты зависит от срока постоянного проживания в столице, уточнила Гусева РИА Новости.
Для пенсионеров, проживающих в Москве менее 10 лет, доплата осуществляется до уровня прожиточного минимума, который с 1 января 2025 года составит 17 897 рублей. Для тех, кто живёт в Москве более 10 лет, доплата устанавливается до городского социального стандарта, который будет увеличен до 25 850 рублей.
Индексация проводится за счёт средств городского бюджета.
Людмила Гусева также напомнила, что индексация федеральных пенсий регулируется Социальным фондом Российской Федерации.
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Для пенсионеров, проживающих в Москве менее 10 лет, доплата осуществляется до уровня прожиточного минимума, который с 1 января 2025 года составит 17 897 рублей. Для тех, кто живёт в Москве более 10 лет, доплата устанавливается до городского социального стандарта, который будет увеличен до 25 850 рублей.
Индексация проводится за счёт средств городского бюджета.
Людмила Гусева также напомнила, что индексация федеральных пенсий регулируется Социальным фондом Российской Федерации.
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Мария Моисеева