Москвичам сказали, на какую сумму вырастет социальная доплата к пенсии с 1 января

С 1 января 2025 года социальная доплата для московских пенсионеров будет увеличена. По словам председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, сумма ежемесячной выплаты с учётом доплаты составит до 25 850 рублей.