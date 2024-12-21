Перспективными профессиями 2025 года назвали айтишников, инженеров и врачей

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Самыми перспективными профессиями 2025 года россияне назвали айтишников, инженеров, врачей и рабочих. Такие результаты опроса приводят сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор». IT-специалистов, как отмечается, респонденты упоминали чаще всего — 56% ответов.
«За ней следует профессия инженера (48%), что указывает на сохраняющийся спрос на квалифицированный труд в этом секторе. Довольно высокий спрос ожидается также на рабочих (27%), врачей (28%) и строителей (21%)», — подчеркивается в исследовании, с которым ознакомились в RT.В то же время россияне рассчитывают на повышение зарплат в 2025 году. К примеру, в Кемерово такую надежду выразили 54% опрошенных. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на сервис SuperJob, чем моложе люди, тем чаще они ждут пересмотра зарплат: среди респондентов до 35 лет надеются на рост доходов 56%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет таких 48%.
«Чаще всего же повышения ожидают горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей (64%)», — отмечает издание.Читайте также:
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