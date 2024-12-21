В Москве обещают теплые выходные

В эти выходные, 21 и 22 декабря, в Москве ожидается плюсовая температура и небольшие осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, в субботу будет от +1 до +3, в воскресенье — от -6 до -1.