В Москве обещают теплые выходные

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В эти выходные, 21 и 22 декабря, в Москве ожидается плюсовая температура и небольшие осадки. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его информации, в субботу будет от +1 до +3, в воскресенье — от -6 до -1.
«Снежинки, которые будут формироваться на высоте 3–4 километров над землей, попадая в теплый слой, превратятся в капельки дождя. А в приземном слое воздуха они покроются ледяной корочкой. Падая на землю, капли будут моментально сковывать ее льдом. Утром надо будет передвигаться очень осторожно», — приводит «Вечерняя Москва» слова синоптика.В то же время начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что уже на следующей неделе высота снежного покрова в столице снизится до 12 сантиметров. В беседе с АГН «Москва» метеоролог пояснил, что в регион приходит потепление, однако полностью снег растаять не успеет.
«Сейчас на станции ВДНХ – 17 см снега. Сегодня и завтра он будет таять, на 3-4 см за эти дни растает. Высота снега будет в пределах 12-15 см на следующей неделе», — пояснил он.Читайте также:
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