Известная газета сменила гендиректора и сократила треть сотрудников

08 февраля 2026, 09:56

Газета The Washington Post сменила гендиректора и сократила треть сотрудников

Фото: iStock/pcess609

Генеральный директор американской газеты The Washington Post Уилл Льюис покинул свой пост на фоне массовых сокращений в компании. Об этом сообщает телеканал CNN.





В своем прощальном письме Льюис поблагодарил основателя Amazon Джеффа Безоса, которому принадлежит издание, а также назвал его «лучшим владельцем».

«За время моей работы были приняты непростые решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее The Post и позволить ей на протяжении многих лет ежедневно публиковать высококачественные, беспристрастные новости для миллионов читателей», — написал Льюис.