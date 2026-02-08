Известная газета сменила гендиректора и сократила треть сотрудников
Генеральный директор американской газеты The Washington Post Уилл Льюис покинул свой пост на фоне массовых сокращений в компании. Об этом сообщает телеканал CNN.
В своем прощальном письме Льюис поблагодарил основателя Amazon Джеффа Безоса, которому принадлежит издание, а также назвал его «лучшим владельцем».
«За время моей работы были приняты непростые решения, чтобы обеспечить устойчивое будущее The Post и позволить ей на протяжении многих лет ежедневно публиковать высококачественные, беспристрастные новости для миллионов читателей», — написал Льюис.Его место занял Джефф Д'Онофрио, ранее занимавший пост финансового директора. Безос выразил уверенность, что под его руководством The Washington Post имеет все шансы выйти на новый уровень.
Ранее руководство издания приняло решение сократить треть сотрудников. Главный редактор Мэтт Мюррей в беседе с газетой The New York Times объяснил это большими финансовыми потерями и несоответствием запросам аудитории. Он отметил, что сокращения затронут все отделы, а редакционная политика будет еще больше сфокусирована на национальных новостях, политике, бизнесе и здоровье.