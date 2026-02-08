Стало известно о новой схеме мошенничества с пропускной системой в многоквартирных домах
Мошенники в России начали красть персональные данные жильцов многоквартирных домов под предлогом установки новых пропускных систем. Об этом сообщает РИА Новости.
Аферисты пишут в чаты жильцов, утверждая, что в доме якобы планируется установка современной пропускной системы. Злоумышленники подчеркивают, что услуга бесплатная, желая втереться в доверие к собеседникам.
Затем обманщики добавляют, что есть «одно условие»: для установки системы необходимо заранее предоставить личные данные, номер квартиры и количество требуемых пропусков.
Ранее стало известно про еще одну схему, направленную на хищение конфиденциальной информации. Напомним, что некоторые мошенники стали обманывать граждан под видом доставки подарков на день рождения.
