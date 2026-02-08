Управляющие компании обяжут общаться с жильцами через мессенджер MAX
Депутат Якубовский: УК обязаны обеспечить связь с жителями через MAX с 1 сентября
Управляющие компании (УК), ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны подключиться для официального общения с жильцами к национальному мессенджеру MAX. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Граждане РФ должны всегда иметь возможность связаться с управляющими организациями через нацмессенджер.
«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями», — напомнил парламентарий.
Эти поправки развивают ранее принятый федеральный закон, направленный на цифровизацию сферы ЖКХ, который в конце прошлого года подписал президент РФ Владимир Путин.
Новый формат, по мнению Якубовского, повысит прозрачность работы управляющих компаний. Он также дисциплинирует рассмотрение обращений, так как позволит жителям быстро направлять запросы и получать на них документально зафиксированные ответы.
Парламентарий уточнил, что мессенджер Max станет дополнительным, а не единственным каналом связи. Все традиционные способы взаимодействия — личный прием, письменные обращения, телефон и так далее — сохранятся.