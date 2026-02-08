Управляющие компании обяжут общаться с жильцами через мессенджер MAX

08 февраля 2026, 04:14

Депутат Якубовский: УК обязаны обеспечить связь с жителями через MAX с 1 сентября

Фото: iStock/PeopleImages

Управляющие компании (УК), ТСЖ и жилищные кооперативы будут обязаны подключиться для официального общения с жильцами к национальному мессенджеру MAX. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.





Граждане РФ должны всегда иметь возможность связаться с управляющими организациями через нацмессенджер.





«С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в правила управления многоквартирными домами, которые касаются порядка взаимодействия управляющих компаний с жителями», — напомнил парламентарий.