08 февраля 2026, 01:13

В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству на улице Молодежная

Фото: iStock/vadimguzhva

В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва, опубликованном на сайте правительства региона.





Эпизоотический очаг заболевания установлен в границах дома №4 на улице Молодёжной. На этой территории запрещено лечение больных восприимчивых животных, также ограничен вход посторонних лиц, за исключением обслуживающего персонала, ветеринаров, жильцов и специалистов, привлеченных для ликвидации очага.



