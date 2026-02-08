В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству
В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству на улице Молодежная
В подмосковном Реутове ввели карантин по бешенству. Об этом говорится в соответствующем постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьёва, опубликованном на сайте правительства региона.
Эпизоотический очаг заболевания установлен в границах дома №4 на улице Молодёжной. На этой территории запрещено лечение больных восприимчивых животных, также ограничен вход посторонних лиц, за исключением обслуживающего персонала, ветеринаров, жильцов и специалистов, привлеченных для ликвидации очага.
Весь город Реутов признан неблагополучной по бешенству территорией. На время карантина будет действовать запрет на проведение ярмарок, выставок (торгов) и любых других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.
Также запрещён вывоз восприимчивых животных. Исключение сделано для отправки их на убойные предприятия и для особей, получивших прививку от бешенства в течение 179 дней, предшествующих дню вывоза.
