Известные петербуржцы поделились воспоминаниями о своих выпускных
Накануне праздника «Алые паруса» известные жители Петербурга поделились воспоминаниями о своих выпускных вечерах. В их числе оказался депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
В разговоре с «Петербургским дневником» депутат рассказал, что с первого класса учился в спецшколе при консерватории. В седьмом классе он перевелся во Вторую гимназию, в которой и проучился до 11-го класса.
«В те годы еще не было "Алых парусов", в основном мы были заняты подготовкой к экзаменам. Наш выпускной прошел в каком-то скромном кафе: поужинали, потанцевали и пошли бродить по набережным. С погодой повезло, закончили под утро, на скамейке в одном из тихих проходных дворов, где-то между набережной Мойки и Большой Конюшенной. Добрые и теплые воспоминания!» — подчеркнул рассказал Боярский.
В свою очередь руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник выпустился из мореходного училища в 1991 году. По его словам, в то непростое время выпускные вечера проходили скромно, а об «Алых парусах» никто и мечтать не мог. Парламентарий выразил благодарность учителям, которые помогли ему и другим ребятам стать полноценными личностями и настоящими гражданами России.
Руководитель исполкома Народного фронта в Санкт-Петербурге Екатерина Кондратьева в беседе с изданием призналась, что по-доброму завидует современным выпускникам, у которых есть возможность отметить выпускной вместе с «Алыми парусами». Кондратьева окончила 406-ю гимназию в Пушкине. В праздничный вечер она вместе с одноклассниками гуляла по Екатерининскому парку. Потом выпускники на общественном транспорте поехали в центр Петербурга, гуляли по набережной Фонтанки, веселились и мечтали о будущем.