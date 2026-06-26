Известные петербуржцы поделились воспоминаниями о своих выпускных

26 июня 2026, 15:03

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Накануне праздника «Алые паруса» известные жители Петербурга поделились воспоминаниями о своих выпускных вечерах. В их числе оказался депутат Госдумы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.





В разговоре с «Петербургским дневником» депутат рассказал, что с первого класса учился в спецшколе при консерватории. В седьмом классе он перевелся во Вторую гимназию, в которой и проучился до 11-го класса.





«В те годы еще не было "Алых парусов", в основном мы были заняты подготовкой к экзаменам. Наш выпускной прошел в каком-то скромном кафе: поужинали, потанцевали и пошли бродить по набережным. С погодой повезло, закончили под утро, на скамейке в одном из тихих проходных дворов, где-то между набережной Мойки и Большой Конюшенной. Добрые и теплые воспоминания!» — подчеркнул рассказал Боярский.