В период праздника «Алые паруса» в Петербурге не будут продавать алкоголь
Власти Санкт-Петербурга ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя в городе в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Ограничения будут действовать с вечера 26 июня до утра 28-го, сообщили в городском комитете по промышленной политике, инвестициям и торговле.
Согласно опубликованному заявлению ведомства, с 22:00 26 июня до 11:00 28 июня реализацию спиртных напитков запретят во всех торговых точках города. Исключение сделают только для предприятий общественного питания.
«Алые паруса» — это ежегодный праздник для выпускников петербургских школ, ведущий свою историю с конца 1960-х годов. Идея появилась на фоне популярности фильма, снятого по одноименной повести Александра Грина.
Первый торжественный вечер прошел 27 июня 1968 года, когда учащиеся ленинградских школ впервые увидели на Неве бригантину с алыми парусами, которая с тех пор стала главным символом праздника. Традиция прерывалась в 1979 году, и ее возродили спустя более чем четверть века — 24 июня 2005 года.
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