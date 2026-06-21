В период праздника «Алые паруса» в Петербурге не будут продавать алкоголь

21 июня 2026, 17:31

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

Власти Санкт-Петербурга ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя в городе в связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса». Ограничения будут действовать с вечера 26 июня до утра 28-го, сообщили в городском комитете по промышленной политике, инвестициям и торговле.