Выпускной вечер «Алые паруса» собрал около 800 выпускников Наро-Фоминска
Во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске прошёл яркий выпускной вечер «Алые паруса». В нём участвовали 798 выпускников из 20 школ городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Со сцены выпускников напутствовали замглавы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина и председатель Совета депутатов Геннадий Пензов. Они поздравили стобалльников ЕГЭ с отличным результатом.
Выпускница наро-фоминской школы №5 Анастасия Кургаева поступает в Сеченовский университет, будет учиться на неонатолога.
«Люблю детей, хочу работать с новорождёнными», – призналась девушка.Учитель истории и обществознания Апрелевской школы №1 Валентина Бархударян приехала поддержать свой класс. Среди 20 выпускников – пять медалистов.
«В каждого из них мы вложили частичку сердца. Среди ребят могу отметить тягу к техническим направлениям. Многие дети сдавали физику, информатику и профильную математику, нацелены на инженерию. Будут строить, конструировать, работать с искусственным интеллектом», – рассказала педагог.
Ольга и Илья Ермолаевы пришли поддержать дочь Полину, которая решила связать будущее с судебной медицинской экспертизой.
«Ей в детстве нравилось смотреть детективы, это и повлияло на выбор профессии. Надеемся, она станет блестящим специалистом, а мы её в этом поддержим», – отметил Ермолаевы.Вечер завершился танцами под ритмы скрипки и саксофона в исполнении коллектива из Москвы Power Band.