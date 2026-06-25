Выпускной вечер «Алые паруса» собрал около 800 выпускников Наро-Фоминска

25 июня 2026, 18:22

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Во Дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске прошёл яркий выпускной вечер «Алые паруса». В нём участвовали 798 выпускников из 20 школ городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Со сцены выпускников напутствовали замглавы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина и председатель Совета депутатов Геннадий Пензов. Они поздравили стобалльников ЕГЭ с отличным результатом.



Выпускница наро-фоминской школы №5 Анастасия Кургаева поступает в Сеченовский университет, будет учиться на неонатолога.



«Люблю детей, хочу работать с новорождёнными», – призналась девушка.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

«Ей в детстве нравилось смотреть детективы, это и повлияло на выбор профессии. Надеемся, она станет блестящим специалистом, а мы её в этом поддержим», – отметил Ермолаевы.