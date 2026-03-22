Известный американский бренд возвращается на российский рынок
Американский бренд Gillette оформил регистрацию товарного знака в РФ. Совсем скоро новую продукцию компании можно будет увидеть на прилавках российских магазинов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Роспатента, заявку на товарный знак подало юридическое лицо «Дзе Жиллетт Компани ЛЛК» в мае 2025 года. В ведомстве удовлетворили обращение, приняв положительное решение о регистрации в марте текущего года.
Под товарным знаком Gillette Fusion компания получит право продавать в России гели, кремы, лосьоны для бритья и другие средства по уходу за кожей.
Бренд Gillette входит в портфель американской корпорации Procter & Gamble. Примечательно, что еще в 2022 году компания объявила о сокращении активности в РФ.
