Врач Банных объяснила, почему фрукты в марте могут быть невкусными
Фрукты, долежавшие до марта, нередко теряют вкусовые качества из‑за потери влаги в процессе длительного хранения. Об этом сообщила РИА Новости клинический нутрициолог, кандидат медицинских наук Светлана Банных.
Эксперт пояснила, что плоды, собранные в августе или сентябре, к началу весны могут храниться уже до пяти месяцев и даже дольше. За это время они теряют влагу и сочность, утрачивают аромат и теряют часть витаминов, из-за чего снижается их пищевая ценность.
Тем не менее, по словам специалиста, такие фрукты все еще приносят определенную пользу организму. В них сохраняются природная клетчатка, пектины и минеральные вещества, подчеркнула Банных.
