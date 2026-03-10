Джаред Лето решил зарегистрировать свой бренд в России
Jared Leto может стать товарным знаком в России
Американский актёр и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака со своим именем в России. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, бренд Jared Leto может использоваться для производства различных товаров и услуг. Речь идёт о выпуске одежды, обуви, шарфов и других аксессуаров.
Кроме того, под этим названием планируется развивать и сферу развлечений — в частности, организацию кино- и телевизионных выступлений актёров и музыкантов, а также других мероприятий индустрии шоу-бизнеса.
