Достижения.рф

Джаред Лето решил зарегистрировать свой бренд в России

Jared Leto может стать товарным знаком в России
Джаред Лето (Фото: Instagram* / @jaredleto)

Американский актёр и музыкант Джаред Лето подал заявку на регистрацию товарного знака со своим именем в России. Об этом сообщает ТАСС.



По предварительным данным, бренд Jared Leto может использоваться для производства различных товаров и услуг. Речь идёт о выпуске одежды, обуви, шарфов и других аксессуаров.

Кроме того, под этим названием планируется развивать и сферу развлечений — в частности, организацию кино- и телевизионных выступлений актёров и музыкантов, а также других мероприятий индустрии шоу-бизнеса.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0