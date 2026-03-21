Ralph Lauren вернется на российский рынок
Американский бренд люксовой одежды Ralph Lauren вновь активизирует присутствие на российском рынке. Компания успешно зарегистрировала товарный знак в России, сообщает РИА Новости.
Заявку на регистрацию юридическое лицо подало в Роспатент в январе 2025 года от имени «Дзе Поло/Лорен Компани». Зарегистрированный товарный знак представляет собой узнаваемый логотип бренда — силуэт игрока в поло на скачущей лошади. В марте текущего года ведомство вынесло положительное решение по заявке.
Теперь компания получит возможность официально продавать в России широкий ассортимент продукции под своей маркой. В перечень товаров войдут одежда, обувь и сумки, а также головные уборы, галстуки, нижнее белье, наушники и другие изделия бренда.
Этот шаг выглядит особенно заметным на фоне событий 2022 года, когда СМИ сообщали о приостановке деятельности Ralph Lauren в России. Текущая регистрация товарного знака может свидетельствовать о корректировке бизнес‑стратегии компании и ее намерении возобновить коммерческое присутствие на отечественном рынке.
