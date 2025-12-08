Известный американский рэпер выступит в России в Международный женский день
Американский рэпер Flo Rida (настоящее имя — Трэмар Диллард) приедет в Россию весной 2026 года.
Концертное агентство Say Agency сообщило «Газете.Ru» детали тура. Исполнитель выступит в трёх городах. В Москве он даст два концерта 8 и 9 марта на «ЦСКА Арене».
Далее шоу пройдёт в Краснодаре 11 марта в «Баскет-Холле». Тур завершится в Новосибирске 14 марта на «Сибирь-Арене». В Москве и Новосибирске артист использует сцену с круговым обзором.
Flo Rida получил мировую известность после выхода сингла «Low» с T-Pain. Композиция вошла в саундтрек к фильму «Шаг вперёд 2». В 2008 году этот трек возглавлял американский чарт Billboard Hot 100 десять недель и стал самым продаваемым синглом в США. Песня претендовала на «Грэмми» и MTV Video Music Awards.
