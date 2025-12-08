В России набирает обороты строительство частных домов через эскроу

08 декабря 2025, 12:15

Фото: istockphoto / Sila Damrongsaringkan

В России активно распространяется практика возведения частных домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Такой механизм делает сделки безопаснее и позволяет защитить деньги граждан на этапе строительства.