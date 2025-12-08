В России набирает обороты строительство частных домов через эскроу
В России активно распространяется практика возведения частных домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Такой механизм делает сделки безопаснее и позволяет защитить деньги граждан на этапе строительства.
Эскроу-счёт — это специальный банковский инструмент, на котором средства клиентов хранятся до завершения работ. Ни покупатель, ни застройщик не имеют доступа к этим деньгам до передачи объекта или расторжения ДДУ. Строительство при этом ведётся за счёт собственных или кредитных средств компании. Если проект будет заморожен или застройщик обанкротится, дольщики вправе вернуть вложенные средства полностью, а также получить неустойку.
Эскроу выступает альтернативой аккредитиву: оба инструмента предполагают перевод денег только после выполнения оговорённых условий — например, переоформления прав собственности или подписания акта приёма-передачи. Однако механизмы открываются по-разному. Эскроу-счёт создаётся по трёхстороннему договору между банком, покупателем и продавцом, где чётко прописаны условия доступа к средствам. Аккредитив оформляется по заявлению плательщика с указанием параметров закрытия сделки.
Дополнительное преимущество эскроу — страховая защита. Средства на таких счетах застрахованы Агентством по страхованию вкладов, и в случае проблем с банком компенсируются в полном объёме (до 10 млн рублей). Аккредитивы под программу страхования вкладов не подпадают.
