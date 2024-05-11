Умер известный американский математик и инвестор Саймонс

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Американский математик, инвестор, основатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом говорится на сайте его фонда.
Уточняется, что Саймонс скончался в пятницу, 10 мая в Нью-Йорке. Причина смерти инвестора не уточняется.
Американский миллиардер Джим Саймонс основал инвестиционную компанию Renaissance Technologies в 1982 году. Он также использовал математический алгоритм для торговли на бирже.
Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончалась Любовь Кезина, академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, бывший руководитель Департамента образования Москвы.
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Американский миллиардер Джим Саймонс основал инвестиционную компанию Renaissance Technologies в 1982 году. Он также использовал математический алгоритм для торговли на бирже.
Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончалась Любовь Кезина, академик Российской академии образования (РАО), специалист сфер образования и реабилитации, бывший руководитель Департамента образования Москвы.
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Екатерина Коршунова