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«По желанию Путина»: как умер главный «кремлевский художник» Сергей Андрияка

Умер художник Сергей Андрияка: биография, чем известен
16 мая 2024, 16:15
Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

В Москве скончался российский живописец, народный художник Сергей Андрияка. О том, как ушел из жизни мастер акварельной живописи и почему его называли «кремлевским художником», расскажет редакция «Радио 1».


Художник Сергей Андрияка умер: что известно


Народный художник России Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет. В Российской академии художеств подтвердили известия о его кончине. Там также уточнили, что в ближайшее время на официальном сайте организации будет опубликован некролог. Церемония прощания с живописцем пройдет 17 мая на улице Академика Варги с 12 до 18 часов.


Сергей Андрияка: чем известен


Работы Андрияки многократно выставлялись на сотнях московских, региональных и зарубежных выставок, в том числе в Третьяковской галерее. Его картины также можно увидеть в центральном выставочном зале «Манеж» и музее-заповеднике «Царицыно». Художнику присвоены звания заслуженного художника России и народного художника РФ.

С 2002 года живописец возглавил Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Также он является автором множества учебно-методических пособий по художественному искусству. На Арбатско-Покровской линии Московского метро можно увидеть поезд «Акварель», вагоны которого в 2007-2009 годы были оформлены репродукциями работ Андрияки и его учеников.

Художник Андрияка: биография


Сергей Андрияка родился 14 июля в 1958 году. С раннего детства он стал заниматься творчеством. Первые шаги в искусстве ему помогал делать отец. В 1976 году Андрияка закончил Московскую среднюю художественную школу (МСХШ) при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова, а в 1982 году — факультет живописи МГХИ им. В. И. Сурикова.

В возрасте 20-ти лет Андрияка уже преподавал живопись и композицию в МСХШ, а также параллельно работал в Творческих мастерских живописи Академии художеств СССР. В 1983 году живописец был принят в Союз художников СССР. Известность к живописцу пришла после того, как он начал писать картины в технике многослойной акварельной живописи. В его жанровую направленность входили городские и сельские пейзажи, натюрморты и т.д.


Сергея Андрияку называют «кремлевским художником»


Картины Сергея Андрияки в 2013 году украсили стены Кремля по желанию Владимира Путина. Прежде об этом писали «Известия». Работы развесили на втором и третьем этажах главного корпуса Кремля, где находятся приемные президента и главы кремлевской администрации. Акварель появилась и в личной столовой президента.


Сергей Андрияка умер: что случилось с художником


Российский художник долго боролся со смертельной болезнью. По имеющимся данным, причиной его смерти стала онкология. Несмотря на то, что 65-летний страдал раком кишечника, в Академии акварели и изящных искусств живописца заявили, что его смерть «ничего не предвещало».

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#онкология
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#кремль
Для участников акции «Лес Будущего» будут ходить бесплатные автобусы
16 мая 2024, 17:14

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Участники акции «Лес Будущего» смогут бесплатно доехать до центральной площадки на автобусах Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Акция «Лес Будущего» состоится 18 мая на территории всей Московской области.

«Участники акции «Лес Будущего» смогут воспользоваться бесплатными автобусами Мострансавто, которые будут следовать в режиме шаттлов до места проведения мероприятия. В транспортной работе задействуют семь автобусов, до центральной площадки два автобуса будут следовать от станции МЦД Лобня, а ещё пять будут курсировать от парковки, расположенной вблизи места проведения акции», — поделился зампред правительства Московской области – министр транспорта Алексей Гержик.

Принять участие в акции могут все желающие в удобной для себя месте. Карту мест посадки деревьев можно найти геопортале Подмосковья.

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Опубликована карта мест проведения акции «Лес Будущего» в Подмосковье

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Бьюти-блогер Горбунова назвала инновационное средство для очищения лица
Бьюти-блогер Горбунова заявила о пользе энзимной пудры
16 мая 2024, 17:09

Фото: iStock/pavlyukv

Бьюти-блогер и руководитель студии красоты Рия Горбунова заявила, что для очищения кожи лица идеальным инновационным косметическим средством является энзимная пудра.
По её словам, такая пудра улучшает текстуру кожи и цвет лица, а также предотвращает появление прыщей.

В беседе с «Вечерней Москвой» Горбунова отметила, что энзимную пудру можно использовать один-два раза в неделю в зависимости от типа кожи.

А визажист-стилист Евгения Паша рекомендовала матовые текстуры, тени неярких оттенков, растушеванные линии и длинные выразительные ресницы при нависшем веке.

«Важно использовать не слишком яркие и не очень контрастные тени, чтобы не подчеркивать основную складку. Лучшим решением будет мягкий макияж смоки айз с плавными растушеванными линиями», — отметила в беседе с «Москвой 24» Паша.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Майя Парфёнова заявляла, что увлажняющие бальзамы и помады для губ не наносят существенного вреда в зимний период.

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#стилист
#косметолог
#косметика
#рекомендации
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В Красногорске почтили память местных жителей, погибших на СВО
16 мая 2024, 16:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Торжественную акцию в память о красногорцах, погибших в ходе специальной военной операции, провели у мемориального комплекса Красная горка, участие в акции приняли родные и близкие бойцов, представители общественных организаций, а также замглавы городского округа Красногорск Владимир Каменских, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Красная горка — святое место для каждого жителя муниципалитета: в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, о тех, чьи подвиги останутся в наших сердцах, здесь горит Вечный огонь», — сказал военный комиссар округа Игорь Тельбухов.
В ходе акции её участники почтили память погибших минутой молчания, установили таблички с их именами, возложили цветы к мемориалу и посадили 22 саженца.

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#красногорск
#сво
#мемориал
#церемония
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Участники СВО из 46 регионов РФ начнут обучение по программе «Время героев»
16 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Для обучения на первом уровне президентской образовательной программы «Время героев» для участников и ветеранов СВО были отобраны первые 83 участника.
Об сообщили на заседании общественного совета программы. Они получат свои результаты вместе с другими участниками отбора 20 мая, а потом приступят к обучению.

Как рассказал руководитель блока оценочных мероприятий программы «Время героев» Павел Безручко, все участники отбора прошли комплексную оценку управленческого опыта, достижений и управленческого потенциала. Они заполняли анкету и проходили тестирование. По совокупности этих результатов каждому участнику рекомендован один из четырех уровней образовательной программы.

Так, уровни ранжируются от полученных во время оценки баллов и наличия наград.

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В Подмосковье с начала года более ста раз пробивали газопровод в ходе земляных работ

Россияне назвали наиболее подходящий для смены работы сезон
#спецоперация
#россия
#обучение
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В Подмосковье устранили свыше 400 перебоев подачи воды в МКД
16 мая 2024, 16:40

Фото:istockphoto / dikushin

Под контролем ГУСТ МО с начала весны налажена бесперебойная подача воды в более 400 МКД Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Холодная и горячая вода в многоквартирных домах должна быть доступна непрерывно и круглосуточно в течение всего года. Прекращение воды может происходить только во время плановых отключений.

«С начала весны УК отработали 469 заявок по устранению перебоев горячего и холодного водоснабжения. Необходимые работы проведены в Одинцовском городском округе. На улице Маршала Жукова восстановили непрерывную подачу горячей воды в дом №33, а также в дом №2 на Каштановой улице и дом №8 в поселке Назарьево. Устранена неисправность в подаче холодной воды в дом №17 на Можайском шоссе, в дом №21 на улице Маршала Жукова и дом №2 в квартале Маяковского в городе Звенигород», — поделились в пресс-службе.

При возникновении перебоев подачи ХВС и ​ГВС жители могут оставить заявку через робота Женю.

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#дом
#звенигород
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#горячая вода
#жители
#густ мо
#минчистоты
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В Подмосковье с начала года более ста раз пробивали газопровод в ходе земляных работ
16 мая 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более ста аварийных ситуаций произошло на газопроводе с начала года на территории Московской области из-за несанкционированных земляных работ, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
«В результате несанкционированных земляных работ было зафиксировано 105 случаев механического повреждения газопроводов. Из-за этого временные перебои с газом были более чем в двух тысячах частных домов и в 1449 квартирах», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что проведение любых земляных работ необходимо согласовать с газовой службой. При работах рядом с газопроводом нужно соблюдать особую осторожность — нельзя использовать никакие ударные и землеройные механизмы. Кроме того, не менее чем за три дня до начала работ на место необходимо пригласить специалиста газовой службы. За нарушение этих требований предусмотрен штраф.

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#газопровод
#аварии
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
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Россияне назвали наиболее подходящий для смены работы сезон
Опрос: Большинство задумывались о смене работы в период майских праздников
16 мая 2024, 15:36

Фото: iStock/peshkov

Опроса «Зарплаты.ру» и «Консоль.Про» показал, что 72% работающих россиян считают наиболее подходящим временем для смены работы продолжительные майские праздники весной.
«Почти треть (32%) считают, что самый оптимальный период для карьерных изменений — осень, а 23% — лето», — приводит RT дополнение аналитиков.

Основными причинами решения сменить работу у россиян стали размер зарплат, обязанности и наличие корпоративных бонусов.

В исследовании приняли участие более 1,9 тыс. респондентов.

Другой опрос рекрутинговой компании показал, что 37% работодателей не подсчитывают себестоимость адаптации нового сотрудника, 19% не вкладываются финансово в адаптацию новичков. Как передают «Известия», среди остальных для 35% адаптация сотрудников стоит менее 100 тыс. рублей, для 8% – 100-500 тыс. рублей, для 3% – от 800 тыс. до 1 млн рублей. Уточняется, что в этом опросе приняли участие 1 080 респондентов.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» и компании «СберРешения» показывал, что 81% россиян изъявили желание работать дистанционно этим летом.

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В Реутове начинается реконструкция стадиона спортшколы «Приалит»
16 мая 2024, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

В Реутове начинается реконструкция стадиона спортшколы «Приалит»
«Строители только приступают к подготовительному этапу. В ближайшее время строители вывезут отходы, огородят площадку и установят паспорт объекта, чтобы все желающие имели возможность ознакомиться со сроками строительства», — сказал замглавы Реутова Владимир Покамин.
Он добавил, что объект планируется ввести в эксплуатацию уже в будущем году.

В свою очередь, замглавы округа Лилия Богданова сообщила, что по окончании строительства будет произведена компенсационная посадка деревьев — взамен тех, которые пришлось вырубить для реализации проекта.

В ходе реконструкции на стадионе установят трибуны на тысячу человек, включая места для маломобильных людей. На первом этаже в подтрибунном пространстве проектом предусмотрен конференц-зал, тренажёрный зал для силовых упражнений и занятий акробатикой, раздевалки, душевые, медблок, массажные кабинеты, а также вестибюль с зоной ожидания, кафе и зона для флеш-интервью.

На втором этаже будут спортивные залы, зона отдыха, комнаты для тренеров, комната судей, комментаторская, ложи для просмотра соревнований, массажные кабинеты и хамам

На третьем этаже будет гостиница на 50 человек и актовый зал.

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#реутов
#строительство
#стадион
#спорт
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Депутат Лантратова предложила увеличить штрафы за оскорбление педагогов
16 мая 2024, 15:21

Фото: iStock/alexeyrumyantsev

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой увеличить размер штрафов за оскорбление педагогов.
В частности, она предложила дополнить КоАП статьёй «Оскорбление педагогического работника». По её словам, правомерно установить ответственность за оскорбление педагога в виде штрафа для граждан в размере от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

«Важно, что каждый случай такого правонарушения должен быть тщательно исследован и доказан, принятие же новой нормы КоАП России не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса», — прокомментировала в беседе с RT Лантратова.

Соответствующее обращение она направила на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.

А в Москве по итогам работы школьников и студентов колледжей с архивами в рамках проекта «Уникальные документы. Взгляд нового поколения» открыли онлайн-доступ к уникальным документам.

«В Москве открыли онлайн-доступ к документам, которые школьники и студенты колледжей помогли признать уникальными. Это личные дела знаменитых деятелей науки Ивана Сеченова, Николая Пирогова, Николая Жуковского, Сергея Вавилова, художника Василия Кандинского, поэта Федора Тютчева, историка Василия Ключевского и других известных людей», – приводит АГН «Москва» сообщение Telegram-канала мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента Ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский заявлял, что на учителей в школах оказывается огромное давление как со стороны руководителей, так и со стороны учеников и их родителей.

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#коап
#правонарушения
#учитель
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