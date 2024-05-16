«По желанию Путина»: как умер главный «кремлевский художник» Сергей Андрияка

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
В Москве скончался российский живописец, народный художник Сергей Андрияка. О том, как ушел из жизни мастер акварельной живописи и почему его называли «кремлевским художником», расскажет редакция «Радио 1».
Художник Сергей Андрияка умер: что известно
Народный художник России Сергей Андрияка умер в возрасте 65 лет. В Российской академии художеств подтвердили известия о его кончине. Там также уточнили, что в ближайшее время на официальном сайте организации будет опубликован некролог. Церемония прощания с живописцем пройдет 17 мая на улице Академика Варги с 12 до 18 часов.
Сергей Андрияка: чем известен
С 2002 года живописец возглавил Академию акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Также он является автором множества учебно-методических пособий по художественному искусству. На Арбатско-Покровской линии Московского метро можно увидеть поезд «Акварель», вагоны которого в 2007-2009 годы были оформлены репродукциями работ Андрияки и его учеников.
Художник Андрияка: биография
Сергей Андрияка родился 14 июля в 1958 году. С раннего детства он стал заниматься творчеством. Первые шаги в искусстве ему помогал делать отец. В 1976 году Андрияка закончил Московскую среднюю художественную школу (МСХШ) при Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова, а в 1982 году — факультет живописи МГХИ им. В. И. Сурикова.
В возрасте 20-ти лет Андрияка уже преподавал живопись и композицию в МСХШ, а также параллельно работал в Творческих мастерских живописи Академии художеств СССР. В 1983 году живописец был принят в Союз художников СССР. Известность к живописцу пришла после того, как он начал писать картины в технике многослойной акварельной живописи. В его жанровую направленность входили городские и сельские пейзажи, натюрморты и т.д.
Сергея Андрияку называют «кремлевским художником»
Картины Сергея Андрияки в 2013 году украсили стены Кремля по желанию Владимира Путина. Прежде об этом писали «Известия». Работы развесили на втором и третьем этажах главного корпуса Кремля, где находятся приемные президента и главы кремлевской администрации. Акварель появилась и в личной столовой президента.
Сергей Андрияка умер: что случилось с художником
Российский художник долго боролся со смертельной болезнью. По имеющимся данным, причиной его смерти стала онкология. Несмотря на то, что 65-летний страдал раком кишечника, в Академии акварели и изящных искусств живописца заявили, что его смерть «ничего не предвещало».
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