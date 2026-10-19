Названо число задержанных на протестах в Италии
В Милане за два дня беспорядков задержали более 270 человек. Об этом пишет газета La Repubblica.
По данным издания, около 80 процентов задержанных — несовершеннолетние. Двадцати двум лицам предъявили обвинения различной степени тяжести, в том числе в мародерстве, сопротивлении при аресте и нападениях.
Акции против роста цен и стоимости жизни, начавшиеся во Франции, вскоре охватили Италию: в Милане, Турине и Болонье манифестации переросли в массовые беспорядки. В первом городе на площадь Дуомо вышли около пяти тысяч человек, в основном молодежь и подростки. Беспорядки устроили и на улице Бролетто, где демонстранты забросали полицию камнями, петардами и бутылками. По данным властей, пострадали более 100 правоохранителей.
Ущерб от беспорядков в стране предварительно оценили в 1,1–1,6 миллиона евро, в среднем он составил около 1,3 миллиона. Около трех четвертей суммы приходится на торговые предприятия и заведения общепита, включая материальные потери и упущенную выручку. Остальное связано с повреждением общественного имущества и городской инфраструктуры.
Премьер-министр Джорджа Мелони созвала на 19 октября экстренное совещание руководителей служб охраны порядка и МВД.
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