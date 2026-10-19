Туристка из РФ сняла в Лос-Анджелесе квартиру с тараканами за 300 долларов
Туристка из России Полина рассказала, что во время поездки в Лос-Анджелес сняла жилье неподалеку от Венис-Бич за 300 долларов в сутки. В ванной, по ее словам, она встретила тараканов.
В беседе с «Лентой.ру» путешественница пояснила, что приехала в США вместе с подругами. Девушки выбрали квартиру по фотографиям на сайте, однако реальное состояние жилья их разочаровало.
Апартаменты оказались небольшими, со старым ремонтом и неприятным запахом канализации. Район, где находился дом, тоже показался россиянке странным. Насекомые ползали по ванной комнате, но владельцы не предложили гостям компенсацию.
Полина предупредила соотечественников, что в США высокая цена аренды не гарантирует комфорт и качественный сервис. По ее оценке, с посредственным уровнем услуг туристы могут столкнуться в разных сферах.
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