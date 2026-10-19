Туристка из РФ сняла в Лос-Анджелесе квартиру с тараканами за 300 долларов

19 октября 2026, 08:19

Фото: iStock/ananaline

Туристка из России Полина рассказала, что во время поездки в Лос-Анджелес сняла жилье неподалеку от Венис-Бич за 300 долларов в сутки. В ванной, по ее словам, она встретила тараканов.