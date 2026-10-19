Установлена личность мужчины, чьи останки нашли на дне озера

19 октября 2026, 08:50

Останки на дне озера Мид в США принадлежали пропавшему 40 лет назад мужчине

Фото: iStock/Олег Копьёв

Стала известна личность мужчины, чьи останки нашли в бочке на дне озера Мид в США. Им оказался Эдвард Лелбуриан Джексон, пропавший более сорока лет назад. Об этом пишет газета The Guardian.