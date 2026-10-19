Установлена личность мужчины, чьи останки нашли на дне озера
Стала известна личность мужчины, чьи останки нашли в бочке на дне озера Мид в США. Им оказался Эдвард Лелбуриан Джексон, пропавший более сорока лет назад. Об этом пишет газета The Guardian.
Останки мужчины, известного под прозвищем «Бадди», обнаружили в обмелевших водах у гавани Хеменуэй в 2022 году. Вскрытие показало, что он скончался от огнестрельного рангения, а по одежде следователи предположили, что расправа произошла с середины 1970-х по начало 1980-х годов.
Четыре года полиция Лас-Вегаса пыталась идентифицировать останки — проверяла ДНК по базам, вносила описание в реестр пропавших и отправляла кости на генетический анализ. Личность недавно подтвердили специалисты Университета штата Оклахома, сопоставив ДНК с образцом предполагаемого родственника.
Уроженец Арканзаса последний раз виделся с семьей в начале 1980-х, а в Лас-Вегасе, вероятно, никогда не жил. Лейтенант полиции Роберт Прайс отметил, что следов, связывающих Джексона с этим городом, до сих пор не нашли, хотя раньше выдвигались версии о причастности организованной преступной группы. Что именно случилось с мужчиной, еще предстоит выяснить.
Тело в бочке стало не единственной находкой на озере Мид. Из-за засухи и рекордно низкого уровня воды на поверхность вышли участки, десятилетиями скрытые под водой. Вскоре рядом нашли вторую пустую бочку, а на обнажившейся песчаной отмели — другие человеческие останки.
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