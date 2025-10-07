Известный российский шеф-повар Олег Колисниченко умер прямо на кухне
На 37-м году жизни ушёл из жизни известный шеф-повар Юга России Олег Колисниченко. Его настиг инсульт прямо на кухне, сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что Олега госпитализировали из ресторана Pinci в Нижнем Новгороде. В ходе обследования у него выявили тромб в сонной артерии. Врачи провели экстренную операцию, которая купировала инсульт, однако развился отёк головного мозга. После повторной операции с шунтированием Колисниченко провёл четыре дня в крайне тяжёлом состоянии и скончался сегодня.
Ранее у Олега не было серьёзных проблем со здоровьем – он регулярно занимался спортом и проходил медицинские обследования с нормальными результатами.
Колисниченко входил в топ-50 поваров России и приобрёл широкую известность благодаря работе в проекте La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону. В прошлом году он переехал в Нижний Новгород, чтобы возглавить кухни ресторанов Pinci и «Москва-Стамбул».
