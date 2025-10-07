Известный российский шеф-повар Олег Колисниченко умер прямо на кухне

07 октября 2025, 19:47

Олег Колисниченко (фото: Instagram* @kolisnichenko_oleg)

На 37-м году жизни ушёл из жизни известный шеф-повар Юга России Олег Колисниченко. Его настиг инсульт прямо на кухне, сообщает Telegram-канал Baza.