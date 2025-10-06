В США инструктор по прыжкам с парашютом умер, отцепившись в небе от ученика

06 октября 2025, 17:40

В Теннесси инструктор по парашютному спорту погиб при падении из самолёта

Фото: Istock/Elena Alex photo

В штате Теннесси американский инструктор по парашютному спорту погиб во время прыжка. Подробности сообщает издание People со ссылкой на полицию Нэшвилла.





Спасательные службы эвакуировали ученика инструктора, который застрял на дереве с раскрытым парашютом в лесном массиве недалеко от шоссе Ашленд-Сити. Состояние парашютиста не вызывает опасений.

«Этот парашютист отделился в самолёте от тандемной установки с инструктором. Предполагается, что инструктор упал с неба без парашюта», — сказано в сообщении.