В США инструктор по прыжкам с парашютом умер, отцепившись в небе от ученика
В Теннесси инструктор по парашютному спорту погиб при падении из самолёта
В штате Теннесси американский инструктор по парашютному спорту погиб во время прыжка. Подробности сообщает издание People со ссылкой на полицию Нэшвилла.
Спасательные службы эвакуировали ученика инструктора, который застрял на дереве с раскрытым парашютом в лесном массиве недалеко от шоссе Ашленд-Сити. Состояние парашютиста не вызывает опасений.
«Этот парашютист отделился в самолёте от тандемной установки с инструктором. Предполагается, что инструктор упал с неба без парашюта», — сказано в сообщении.Ученик благополучно приземлился, несмотря на посадку на дерево. Ещё двое парашютистов, которые находились в том же самолёте, приземлились без происшествий. Поисковые группы обнаружили тело 35-летнего инструктора через несколько часов. Полиция сейчас устанавливает обстоятельства инцидента.
