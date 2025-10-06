Стало известно о смерти многодетного россиянина после отказов в госпитализации

06 октября 2025, 11:51

В Волгоградской области многодетный отец не выжил после отказов в госпитализации

Фото: Istock/hxdbzxy

В Волгоградской области 43-летний многодетный отец умер после того, как скорая помощь дважды отказала ему в госпитализации. О его смерти сообщил портал V1.ru.