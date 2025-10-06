Достижения.рф

Стало известно о смерти многодетного россиянина после отказов в госпитализации

Фото: Istock/hxdbzxy

В Волгоградской области 43-летний многодетный отец умер после того, как скорая помощь дважды отказала ему в госпитализации. О его смерти сообщил портал V1.ru.



Супруга мужчины рассказала, что ему внезапно стало плохо после возвращения с тренировки. По её словам, медики несколько часов направляли его между больницами Волжского и не соглашались положить в стационар. Женщина сообщила, что сама измерила мужу давление, поскольку фельдшеры отказывались выполнять эту процедуру.

Мужчина скончался в кардиоцентре Волгограда. Врачи не успели провести ему операцию. В региональном комитете здравоохранения заявили, что взяли ситуацию на контроль. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту гибели волгоградца.

Ольга Щелокова

