Фигурант дела миллиардера Сулейманова умер по пути на допрос

03 октября 2025, 18:01

Фигурант дела бизнесмена Сулейманова Дарбишев умер от приступа после задержания

Фото: iStock/Soumen Hazra

Задержанный по делу об убийстве Абакар Дарбишев скончался от сердечного приступа по пути на допрос. Об этом сообщает ТАСС.