Фигурант дела миллиардера Сулейманова умер по пути на допрос

Фигурант дела бизнесмена Сулейманова Дарбишев умер от приступа после задержания
Фото: iStock/Soumen Hazra

Задержанный по делу об убийстве Абакар Дарбишев скончался от сердечного приступа по пути на допрос. Об этом сообщает ТАСС.



Отмечается, что речь идёт о 55-летнем Абакаре Дарбишеве, подозреваемом в деле об убийстве, в котором также фигурирует задержанный в пятницу миллиардер Ибрагим Сулейманов.

Спецназ задержал Дарбишева в Одинцово, однако во время транспортировки в столицу у него случился сердечный приступ, и мужчина скончался.

Тем временем Ибрагима Сулейманова доставили в Басманный суд Москвы для решения вопроса о его аресте. Миллиардеру предъявили обвинение в организации заказного убийства бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Убийство произошло 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве.

Анастасия Чинкова

