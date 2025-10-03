Фигурант дела миллиардера Сулейманова умер по пути на допрос
Задержанный по делу об убийстве Абакар Дарбишев скончался от сердечного приступа по пути на допрос. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что речь идёт о 55-летнем Абакаре Дарбишеве, подозреваемом в деле об убийстве, в котором также фигурирует задержанный в пятницу миллиардер Ибрагим Сулейманов.
Спецназ задержал Дарбишева в Одинцово, однако во время транспортировки в столицу у него случился сердечный приступ, и мужчина скончался.
Тем временем Ибрагима Сулейманова доставили в Басманный суд Москвы для решения вопроса о его аресте. Миллиардеру предъявили обвинение в организации заказного убийства бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Убийство произошло 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве.
