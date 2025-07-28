Известно, как определить бешенство у собаки на ранней стадии
Собака может заразиться бешенством при укусе зараженного животного или контакте со слюной на поврежденной коже. Вирус опасен и вызывает у питомца агрессию, страх воды и паралич.
По информации Общественной Службы Новостей, определить заболевание можно с помощью лабораторных анализов. Вакцинация — главный способ защиты.
Самые распространенные переносчики — ежи, лисы, волки, бездомные кошки и собаки, а также грызуны и летучие мыши. Признаки бешенства у собаки включают усиленную агрессию и желание кусать все вокруг, изменение поведения — меланхолию и прятанье, страх воды (гидрофобию), а в последней стадии — слабость, учащенное дыхание, паралич и остановку сердца.
При укусе важно немедленно обратиться к ветеринару, обработать рану и отправить собаку на карантин.
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