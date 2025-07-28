Россиянам объяснили нововведения, действующие с 1 августа 2025 года

28 июля 2025, 16:38

Депутат Чаплин: с 1 августа можно будет отказаться от нежелательных СМС-рассылок

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 августа россиян ждут некоторые нововведения, например, можно будет отказаться от нежелательных СМС-рассылок через личный кабинет мобильного оператора





Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал NEWS.ru., что подобное нововведение поможет эффективнее бороться с мошенниками. По его словам, операторы должны соблюдать этот выбор и поддерживать подобный важный шаг в борьбе с мошенничеством.



Никита Чаплин также отметил, что повышаются выплаты для граждан старше 80 лет, инвалидов I группы, а работающие пенсионеры получат перерасчет. По его мнению, это справедливые меры, которые поддержат старшее поколение.





«Еще регулирование выдачи банковских карт несовершеннолетним. Теперь подростки от 14 до 18 лет смогут оформить карту только с письменного согласия родителей. Это поможет защитить их от вовлечения в финансовые махинации, — добавил депутат.