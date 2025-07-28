Врач Немова рассказала о профилактике вирусных гепатитов и важности вакцинации

28 июля 2025, 16:59

Фото: istockphoto/demaerre

Врач-терапевт Светлана Немова объяснила, как передаются и проявляются вирусные гепатиты, а также рассказал о мерах профилактики.





Как отмечают «Известия», в России доступны вакцины против гепатита A и B, которые помогают предотвратить развитие тяжелых осложнений, таких как цирроз и рак печени.



Вакцинация особенно важна для людей из групп риска, включая путешественников, медиков и пациентов с хроническими заболеваниями печени.





«Если мать является носителем этого вируса, новорожденному вместе с первой дозой вакцины однократно вводят иммуноглобулин против гепатита B. Это готовый набор антител, который также обеспечивает защиту до формирования собственного иммунитета ребенка», — добавила эксперт.

