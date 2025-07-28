Россиянам рассказали, в каких случаях можно уволиться без отработки

28 июля 2025, 17:07

Митрофанова: уволиться без отработки можно при согласии работодателя

Фото: istockphoto/catalis

Сотрудник может уволиться без двухнедельной отработки при согласии работодателя или в силу других уважительных причин.





Об этом пишет портал Москва 24 со ссылкой на эксперта по правовым вопросам и трудоустройству Валентину Митрофанову. По ее словам, статья 80 ТК РФ гарантирует работодателю, что работник не уйдет сразу после подачи заявления.





«Однако если работодатель сам не против, чтобы сотрудник уволился завтра или даже в день подписания заявления, то этот момент будет законным», — добавила Митрофанова.

