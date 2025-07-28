Россиянам рассказали, в каких случаях можно уволиться без отработки
Митрофанова: уволиться без отработки можно при согласии работодателя
Сотрудник может уволиться без двухнедельной отработки при согласии работодателя или в силу других уважительных причин.
Об этом пишет портал Москва 24 со ссылкой на эксперта по правовым вопросам и трудоустройству Валентину Митрофанову. По ее словам, статья 80 ТК РФ гарантирует работодателю, что работник не уйдет сразу после подачи заявления.
«Однако если работодатель сам не против, чтобы сотрудник уволился завтра или даже в день подписания заявления, то этот момент будет законным», — добавила Митрофанова.Кроме того, без отработки можно уйти при выходе на пенсию, зачислении в образовательное учреждение, переезде по семейным обстоятельствам в другой город, при уходе за ребенком или по здоровью. Причину будет необходимо обосновать документально, напоминает Митрофанова.
Собеседница резюмировала, что в остальных случаях уход без отработки будет незаконным и повлечет за собой увольнение по статье с записью в трудовую книжку.