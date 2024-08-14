Известно о новом мошенничестве с льготами в России

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Мошенники зарабатывают на россиянах при помощи «юбилейных» карт. В зоне риска находятся пенсионеры в возрасте старше 50 лет, сообщает агентство «Прайм». Злоумышленники представляются специалистами энергоснабжающих организаций, а после просят кликнуть по ссылке для заполнения информации счетов, чтобы получить выплаты по электричеству.
«Сначала аферисты с нажимом интересуются, будет ли человек оформлять льготу. Если он согласится, лжеэнергетики предлагают заполнить форму с указанием личных данных и даже счета, с которого оплачивают электричество — якобы для возвращения «переплаты», — рассказал журналистам заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.Он предупредил, что, если выполнить все, о чем просят мошенники, можно потерять аккаунт на Госуслугах, а также все счета. Кроме того, аферисты могут перевести жертву на «работников» Центробанка или полиции, но в итоге человек может лишиться не только денег, но и жилплощади.
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Никита Кротов