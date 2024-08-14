Вернет ли Долина свою квартиру: адвокат Добровинский оценил шансы

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Александр Добровинский оценил возможность Ларисы Долиной вернуть свою квартиру, которая была украдена мошенниками. По его словам, если певица докажет, что не подписывала документы на продажу, суд может аннулировать сделку. Однако, покупатели квартиры, скорее всего, будут искать компенсацию через суд, что может привести к дополнительным потерям.
Добровинский рекомендовал быть осторожным с подозрительными звонками, сообщает Starhit.ru. Установка приложений для блокировки нежелательных звонков также может помочь защитить ваши финансовые данные.
Лариса Долина и ее юристы активно работают над восстановлением справедливости, в то время как оперативники продолжают отслеживать движение средств и расследовать действия мошенников. Певица пока воздерживается от дальнейших комментариев в интересах следствия.
Лариса Долина подтвердила факт мошенничества в видеообращении и отметила, что аферисты действовали изощренно. Важно быть внимательным и предпринимать меры предосторожности, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
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«Не сообщайте личные данные по телефону. Лучше прекратить разговор и обратиться напрямую в банк или полицию», — предостерег адвокат.
Лариса Долина и ее юристы активно работают над восстановлением справедливости, в то время как оперативники продолжают отслеживать движение средств и расследовать действия мошенников. Певица пока воздерживается от дальнейших комментариев в интересах следствия.
Лариса Долина подтвердила факт мошенничества в видеообращении и отметила, что аферисты действовали изощренно. Важно быть внимательным и предпринимать меры предосторожности, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
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Елена Перлова