Долину ограбила ее собственная курьерша: как мошенники забрали у звезды миллионы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Лариса Долина стала жертвой крупного мошенничества: известная певица лишилась квартиры и значительной суммы денег. В рамках расследования правоохранительные органы задержали 53-летнюю женщину, причастную к этому преступлению. Ею оказалась Анжела Н., работающая тренером, имеющая мужа и двоих детей.
По информации представителей МВД России, Анжела Н. действовала в качестве курьера, забирая у Ларисы Долиной денежные средства и передавая их мошенникам, передает Starhit.ru. В результате обмана певице был причинен ущерб в размере более 200 миллионов рублей.
Саму Ларису Долину недавно прокомментировала ситуацию, уточнив, что злоумышленники не только обманули ее, но и взломали ее социальные сети. В настоящее время на квартиру певицы наложен арест, а предварительное следствие установило, что мошенники находятся на территории Украины. Лариса Долина также отметила, что в соцсетях было опубликовано поддельное обращение от ее имени, которое не соответствует действительности.
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Саму Ларису Долину недавно прокомментировала ситуацию, уточнив, что злоумышленники не только обманули ее, но и взломали ее социальные сети. В настоящее время на квартиру певицы наложен арест, а предварительное следствие установило, что мошенники находятся на территории Украины. Лариса Долина также отметила, что в соцсетях было опубликовано поддельное обращение от ее имени, которое не соответствует действительности.
«Я стала жертвой тщательно спланированного мошенничества. В интересах следствия не могу предоставить больше информации», — заявила певица.
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Елена Перлова