Долину ограбила ее собственная курьерша: как мошенники забрали у звезды миллионы

Экс-работница Аллы Пугачевой Людмила Дорондова не раз приоткрывала занавес личной жизни артистки. Несмотря на то, что женщина уже давно не вхожа в дом примадонны, она продолжает интересоваться жизнью бывшей работодательницы и делится своими наблюдениями с прессой. О том, как на самом деле живет артистка после убытия из России и намерена ли вернуться расскажет редакция «Радио 1».