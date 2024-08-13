Обманувшие на 200 млн Ларису Долину мошенники находятся на Украине

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Телефонные мошенники, которые на протяжении 4 месяцев с апреля по июль обманывали певицу Ларису Долину, находятся на Украине. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Сумма причиненного ущерба составила более 200 млн рублей, говорится в сообщении.
«В настоящее время установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, с апреля по 25 июля вводили в заблуждение Ларису Долину и убеждали ее перевести накопления якобы на безопасные счета, а личные сбережения и деньги от продажи передать курьеру. Также известно, что мошенники звонили с территории Украины», — приводят в агентстве слова источника в силовых структурах.По данным агентства, следствие считает, что часть денег Долина передала мошенникам через 53-летнюю Анжелу Цырульникову, которую позже арестовали. Отмечается, что ей предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, максимальный срок по которой достигает 10 лет лишения свободы.
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