Известного французского журналиста обвинили в работе на советские спецслужбы

Фото: iStock/cyano66
Французского журналиста Филиппа Грюмбаха обвинили в сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР.
Согласно информации, представленной французской газетой L’Еxpress, бывший главный редактор этого издания в 1950-х и 1970-х годах работал на советские спецслужбы в течение 35 лет.
Данные отчета основаны на материалах, предоставленных бывшим сотрудником архива Первого главного управления КГБ Василием Митрохиным, который бежал на Запад после почти 30 лет работы и передал разведке более 300 тысяч копий секретных документов. В 2014 году эти материалы были опубликованы Архивным центром имени Черчилля.
Газета утверждает, что Грюмбах был завербован советской разведкой в 1946 году, но вскоре стал сотрудничать за деньги, стремясь улучшить свое финансовое положение. Он работал на СССР до 1981 года.
Митрохин называл журналиста «одним из старейших и наиболее ценных агентов» КГБ во Франции, который выполнял различные миссии и собирал разведывательную информацию.
L’Еxpress отмечает, что в 1973, 1974 и 1975 годах Грюмбах получал премию «с личного одобрения Андропова». За два года он получил от советской стороны почти 400 тысяч франков, что эквивалентно около 300 тысячам долларов в то время.
В разные годы журналист работал в таких изданиях, как Agence France Press, La Liberation, а также был назван советником президента Франции Жискар д’Эстена и другом Франсуа Миттерана.
Читайте также:
В ЦРУ разгорелся секс-скандал
ФСБ задержала жителя ЛНР, который собирал сведения для ВСУ
Путин о Гершковиче: Это называется шпионаж
Данные отчета основаны на материалах, предоставленных бывшим сотрудником архива Первого главного управления КГБ Василием Митрохиным, который бежал на Запад после почти 30 лет работы и передал разведке более 300 тысяч копий секретных документов. В 2014 году эти материалы были опубликованы Архивным центром имени Черчилля.
Митрохин называл журналиста «одним из старейших и наиболее ценных агентов» КГБ во Франции, который выполнял различные миссии и собирал разведывательную информацию.
L’Еxpress отмечает, что в 1973, 1974 и 1975 годах Грюмбах получал премию «с личного одобрения Андропова». За два года он получил от советской стороны почти 400 тысяч франков, что эквивалентно около 300 тысячам долларов в то время.
В разные годы журналист работал в таких изданиях, как Agence France Press, La Liberation, а также был назван советником президента Франции Жискар д’Эстена и другом Франсуа Миттерана.
Читайте также:
В ЦРУ разгорелся секс-скандал
ФСБ задержала жителя ЛНР, который собирал сведения для ВСУ
Путин о Гершковиче: Это называется шпионаж
Артем Кузьмин