ФСБ задержала жителя ЛНР, который собирал сведения для ВСУ

«За время операции «Ёлочка» сотрудники лесной охраны вместе с полицией и общественниками провели более 1700 патрулирований, было выявлено 17 фактов незаконной рубки, при этом задержать удалось десять нарушителей: их поймали в Наро-Фоминском. Бородинском, Ступинском и Дмитровском лесничествах. Нарушители срубили 103 дерева», — говорится в сообщении.