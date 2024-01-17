ФСБ задержала жителя ЛНР, который собирал сведения для ВСУ

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Согласно данным ведомства, задержанный собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии в зоне спецоперации. Отмечается, что мужчина руководствовался личными мотивами.
«Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее Гладков высказался о видео с избиением прохожих бандой подростков в Белгороде. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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