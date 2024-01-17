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ФСБ задержала жителя ЛНР, который собирал сведения для ВСУ

17 января 2024, 10:37
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

В Луганской народной Республике задержали мужчину, который собирал информацию для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по региону.

Согласно данным ведомства, задержанный собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники российской армии в зоне спецоперации. Отмечается, что мужчина руководствовался личными мотивами.

«Полученные данные он передавал представителю ВСУ посредством интернет-мессенджера», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении мужчины возбуждено дело по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее Гладков высказался о видео с избиением прохожих бандой подростков в Белгороде. ​Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Башкирии после приговора экоактивисту начались столкновения с силовиками
17 января 2024, 11:07

Фото: iStock/Wirestock

После вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову* начались столкновения между силовиками и митингующими, об этом сообщает Ufa1.RU.
Алчинова*, выступавшего на акциях протеста против добычи золота, приговорили к четырём годам лишения свободы.

Поддерживающие башкирского экоактивиста устроили митинг, который пришлось разгонять сотрудникам Росгвардии. Протестующие отказались уходить, в результате чего развязался конфликт.

На кадрах, которые публикует Ufa1.RU, правоохранители пытаются оттеснить толпу от места схода щитами и дубинками. Некоторых удалось задержать, повалив на землю.

В настоящий момент о возможных пострадавших пока ничего не известно.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
#митинг
#башкирия
#активисты
#росгвардия
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МО Киргизии: Четверо пострадавших при крушении Ми-8 находятся в реанимации
17 января 2024, 10:33

Фото: iStock/globalmoments

Четыре человека, пострадавших при крушении военного вертолёта Ми-8 в Киргизии, находятся в реанимации, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны страны.
Напомним, ранее стало известно, что вертолёт разбился во время учебного полёта на окраине Бишкека.

«В результате крушения вертолета один военнослужащий погиб, восемь человек пострадало. Четверо находятся в реанимации, один из них крайне тяжелый, четверо — средней тяжести. Все они находятся в больнице скорой медицинской помощи», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе оборонного ведомства Киргизии.

Напомним, 29 августа 2023 года вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области. Четыре человека, которые находились на борту, погибли.

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#вертолёт
#киргизия
#реанимация
#крушение
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В Крыму пятиклассника увезли в больницу с сотрясением мозга после удара учителя
В Джанкое пятиклассник получил сотрясение мозга после удара учителя на уроке
17 января 2024, 10:19

Фото: istock / maxim4e4ek

В Джанкое ученика пятого класса увезли в больницу с сотрясением мозга после удара учителя. Об этом информирует телеграм-канал «Типичный Джанкой».

Согласно сиденьям канала, инцидент произошел в местной школе. Родители школьника сообщили, что на уроке математики классный руководитель ударила ученика. Отмечается, что в момент произошедшего в классе находился завуч.

Родители обратились к сотрудникам правоохранительных органов с заявлением. Известно, что это не первый случай такого отношения к ученикам со стороны преподавателя.

«По состоянию на сегодняшний день должностные лица, имеющие отношение к данной ситуации, отстранены на время проведения служебного расследования», – сказано в публикации.
До этого стало известно, что в Белгороде задержаны 5 человек, которые избивали прохожих и снимали все на камеру. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#родители
#учителя
#инцидент
#отношения
#нападение
#избиение
#ребёнок
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В Санкт-Петербурге водитель Lada открыл стрельбу по прохожему
17 января 2024, 10:18

Фото: iStock/Prathaan

В Санкт-Петербурге пассажир Lada открыл стрельбу по прохожему, который перебежал дорогу перед автомобилем, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось в питерском районе Колпино.

44-летний пешеход резко перебежал дорогу перед автомобилем, что сильно возмутило пассажира Lada. Вместе с водителем они вышли из машины, после чего пассажир достал пистолет и начал стрелять по пешеходу. После этого Lada скрылась с места происшествия.

В больнице у пострадавшего диагностировали гематому грудной клетки и ранение из травмата. Отмечается, что он чудом выжил.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", его разыскивают. При этом, удалось установить, что машина принадлежит 71-летней женщине.

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#уголовное пешеход
#хулиганство
#пистолет
#ранение
#санкт-петербург
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В Подмосковье незаконно срубили более 100 молодых ёлок
17 января 2024, 10:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Итог операции «Ёлочка», направленной на защиту деревьев от вырубки на новогодние праздники, подвели в Комитете лесного хозяйства Московской области: патрули выявили 17 фактов незаконной рубки, браконьеры срубили более 100 молодых деревьев, сообщает пресс-служба ведомства.

«За время операции «Ёлочка» сотрудники лесной охраны вместе с полицией и общественниками провели более 1700 патрулирований, было выявлено 17 фактов незаконной рубки, при этом задержать удалось десять нарушителей: их поймали в Наро-Фоминском. Бородинском, Ступинском и Дмитровском лесничествах. Нарушители срубили 103 дерева», — говорится в сообщении.

Вред, нанесённых лесам Подмосковья вырубкой молодых деревьев к Новому году, составил более 7 млн рублей. Материалы по нарушителям переданы в правоохранительные органы.

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#комлесхоз мо
#браконьеры
#ёлки
#экология
#природа
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В Белгороде задержаны 5 человек, которые избивали прохожих
17 января 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Chalabala

В Белгороде задержаны 5 подростков, которые совершали нападения на прохожих. Ещё одного участника группы разыскивают.
Об этом пишет «РИА Новости», ссылаясь на региональную прокуратуру.

«Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержано пятеро, один взрослый в розыске», —сообщили в прокуратуре.
16 января белгородские следователи завели дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) против подростков, нападавших на людей и публиковавших видео драк в интернете.

Также установлена личность одного подозреваемого. Им оказался 17-летний уроженец Азербайджана. А трое фигурантов ранее уже были судимы. Дела заведены по статьям о возбуждении ненависти, покушении на убийство.

Расследование стоит на контроле прокуратура.

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#белгород
#происшествие
#полиция
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В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, погиб один человек
17 января 2024, 09:55

Фото: iStock/BogdanV

В Киргизии разбился военный вертолёт Ми-8, об этом сообщает агентство «Кабар» со ссылкой на источники в госпредприятии «Кыргызаэронавигация».
«В 10.55 по местному времени (7.55 мск – ред.) на авиабазе «Фрунзе-1» упал военный вертолет Ми-8. Борт 203. О судьбе экипажа пока неизвестно. Дополнительно сообщим», — прокомментировали ситуацию в агентстве.

Ранее издание vesti.kg сообщало, что в результате крушения Ми-8 погиб один человек, ещё семеро пострадали.

Также в Министерстве обороны сообщили, что разбившийся военный самолёт потерпел крушение, совершая тренировочный полёт. В оборонном ведомстве отметили, что Ми-8 совершил «вынужденную жёсткую посадку».

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#вертолёт
#крушение
#киргизия
#погибший
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Минобороны Киргизии: разбившийся вертолет Ми-8 совершал учебный полет
17 января 2024, 09:48

Фото: istockphoto/camptoloma

Вертолет, который упал в Киргизии, совершал учебно-тренировочный полет.
По предварительной информации, при крушении один человек погиб, 8 пострадали. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

«Вертолет совершал учебно-тренировочный полет и произвел вынужденную жесткую посадку», - рассказал представитель пресс-службы.
Для расследования крушения создали специальную комиссию, которая будет выяснять причины трагедии.

Ранее сообщалось, что отставной пилот Вооружённых сил Украины генерал Станислав Павлович, которого называли самым опытным украинским пилотом, скончался, об этом сообщили представители воздушного командования «Запад».

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#вертолёт
#происшествие
#киргизия
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Пытался задушить шнуром: архангелогородца ждет суд за нападение на девочку
В Архангельске будут судить мужчину, пытавшегося задушить школьницу шнурком
17 января 2024, 09:45

Фото: istock / Elena Horrmann

В Архангельске суд рассмотрит дело мужчины, который пытался задушить 12-летнюю девочку шнурком. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление Следственного комитета России.

По данным ведомства, 9 октября днем на улице Краснофлотской 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянение, напал на школьницу — мужчина накинул на шею девочки шнурок и затягивая петлю, пытался ее задушить.

Девочка пыталась дать отпор, а затем на помощь прибежали прохожие и спасли ребенка. Душителя нашли по горячим следам и задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Покушение на убийство малолетней, из хулиганских побуждений».

Ранее сообщалось, что в Ижевске вынесли приговор мужчине, подстрекавшему сына ранить ножом врача. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#дело
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