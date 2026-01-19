Известного комика обвинили в создании ОПГ
Стендап-комика Артемия Останина* обвинили в организации ОПГ для распространения противоправного контента в интернете. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры, указанная группа занимается созданием выступлений, направленных на оскорбление чувств верующих и унижение людей, получивших увечья, а также съемкой и публикацией видео с ними на канале Останина*. Сам комик является ее лидером. Соучастники пока не установлены.
Напомним, Останина* арестовали весной прошлого года. Следствие установило, что во время своих выступлений он негативно высказался в адрес военнослужащих, утративших трудоспособность, и оскорблял чувства верующих.
