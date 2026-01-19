Петербуржец купил маринованные огурцы и нашел внутри червей

19 января 2026, 19:24

Фото: iStock/merc67

Житель Санкт-Петербурга обнаружил червей в банке маринованных огурцов, произведенных в Индии. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке».





Покупатель приобрел продукт в магазине на Парашютной улице. По словам мужчины, подозрения насчет его качества возникли еще в тот момент, когда он заглянул в содержимое банки.

«Открыв банку, он понял, что дегустация будет недолгой — говорит, хватило одного затеста, чтобы экстренно отставить банку с сюрпризом», — говорится в публикации.