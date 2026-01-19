Последователи «банды GTA» избили водителя на подмосковной трассе
Последователи «банды GTA» напали на двух братьев на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
20-летний Дмитрий с младшим братом-школьником ехали домой, когда их начал преследовать другой автомобиль. У поселка «Подолье» их обогнали и блокировали. Трое мужчин представились полицейскими и потребовали выйти.
Когда Дмитрий попросил показать удостоверения, они стали бить по машине, угрожая расправой. После этого один из мужчин инсценировал ДТП, запрыгнув на капот с криками, что его сбили.
Когда нападавшие отошли, водитель помог брату сбежать, но его самого избили через окно. Парня спасли проезжавшие мимо автомобилисты, которые отвлекли преступников сигналами. Это позволило Дмитрию заглушить машину, схватить документы и убежать. В полицию он обратился уже из дома.
Схожий почерк был у преступной группировки, действовавшей на трассе М4 «Дон» в начале 2010-х и получившей название «банда GTA».
Читайте также: