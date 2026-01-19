Последователи «банды GTA» избили водителя на подмосковной трассе

19 января 2026, 19:10

Baza: трое мужчин избили 20-летнего водителя на трассе в Подмосковье

Фото: iStock/Chalabala

Последователи «банды GTA» напали на двух братьев на трассе в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.