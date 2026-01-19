Россиянин три года издевался над соседями с помощью музыки и поплатился
Жителя Архангельска осудят за трехлетние издевательства над соседями с помощью громкой музыки. Об этом сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, с 2022 по 2025 год 43-летний мужчина в разное время суток включал на длительное время и максимальной громкости музыку в своей квартире. Уровень шума существенно превышал допустимые нормы, а просьбы соседей прекратить это игнорировались. В ведомстве отметили, что меломан действовал «с особой жестокостью и издевательством».
В итоге шесть человек, включая несовершеннолетнего, испытывали физические и психические страдания. Один из потерпевших пожаловался на вред для здоровья, который эксперты расценили как средней тяжести.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело пунктам «а, г, д» части 2 статьи 117 и пункту «в» части 2 статьи 112 УК. Теперь ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.
