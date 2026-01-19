Россиянин три года издевался над соседями с помощью музыки и поплатился

19 января 2026, 18:51

Жителя Архангельска осудят за издевательства над соседями с помощью музыки

Фото: iStock/AMilkin

Жителя Архангельска осудят за трехлетние издевательства над соседями с помощью громкой музыки. Об этом сообщила прокуратура региона.