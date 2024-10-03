Известному киллеру 90-х Лёше Солдату отказали в УДО

Фото: iStock/OlFedv
Киллеру ореховской ОПГ Алексею Шерстобитову по прозвищу Леша Солдат отказали в условно досрочном освобождении. Он останется в колонии. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, спецкомиссия отказала Шерстобитову, отбывающему 23-летний срок, в УДО. При этом неизвестно, с чем связано подобное решение, так как его документы засекречены после того, как Леша Солдат попал под госзащиту. Срок его заключения должен закончиться в 2029 году.
Кроме того, согласно сообщению, в колонию к Лёше Солдату приезжал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и звал его на СВО, однако Шерстобитов отказался из-за проблем со здоровьем.
В настоящее время 57-летний Леша Солдат работает в храме при липецкой ИК-2. В свободное время он пишет патриотические произведения, посвящённые Донбассу и ВС РФ.
Леша Солдат в 90-е годы являлся штатным киллером Медведковской и Ореховой ОПГ. Доказано, что он совершил 12 убийств. Перед преступлениями он тщательно маскировался, и оперативники не знали ни его имени, ни внешности. Поймать его удалось лишь в 2006 году, когда он уже отошел от дел, благодаря показаниям других бандитов.
Читайте также:
VIP-отель, плантация конопли, пасека и оружейный цех: Что скрывается за стенами российских колоний?
Адвокат Почуев: глава ореховской ОПГ Буторин вряд ли сможет уйти на СВО
Создание ОПГ и продажа мест на кладбищах: в чём подозревают экс-мэра Сочи Копайгородского
Кроме того, согласно сообщению, в колонию к Лёше Солдату приезжал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и звал его на СВО, однако Шерстобитов отказался из-за проблем со здоровьем.
В настоящее время 57-летний Леша Солдат работает в храме при липецкой ИК-2. В свободное время он пишет патриотические произведения, посвящённые Донбассу и ВС РФ.
Леша Солдат в 90-е годы являлся штатным киллером Медведковской и Ореховой ОПГ. Доказано, что он совершил 12 убийств. Перед преступлениями он тщательно маскировался, и оперативники не знали ни его имени, ни внешности. Поймать его удалось лишь в 2006 году, когда он уже отошел от дел, благодаря показаниям других бандитов.
Читайте также:
VIP-отель, плантация конопли, пасека и оружейный цех: Что скрывается за стенами российских колоний?
Адвокат Почуев: глава ореховской ОПГ Буторин вряд ли сможет уйти на СВО
Создание ОПГ и продажа мест на кладбищах: в чём подозревают экс-мэра Сочи Копайгородского
Элина Позднякова