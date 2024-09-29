VIP-отель, плантация конопли, пасека и оружейный цех: Что скрывается за стенами российских колоний?

Фото: iStock/Петр Ткаченко
В начале сентября 2024 года в балашовской колонии под Саратовом обнаружили подпольное казино. Организатором оказался один из арестантов, который вел списки игроков, раздавал карты и фишки, а также выплачивал заключенным полагающиеся за выигрыш деньги. Впрочем, это лишь вершина айсберга, ведь в российских колониях порой находили куда более удивительные вещи — от невероятных размеров плантаций конопли до оружейного цеха по производству сабель.
О самых громких скандалах из мест лишения свободы и роскошной жизни сидельцев — в материале «Радио 1».
Ни одна из комнат даже отдаленно не напоминала тюремные камеры — бытовая техника, зоны отдыха, мебель и дорогая еда.
Фото: iStock/vladimir soldatov
Во время осмотра прокуроры нашли и постояльцев «отеля» — находящихся в глубокой отключке заключенных. Как вскоре выяснилось, их крепкий сон был вызван совсем не усталостью, а алкогольным и наркотическим опьянением.
По итогам прокурорского визита «отель» ликвидировали, шестерых сотрудников привлекли к ответственности, еще восемь — лишили премий.
Производство акцентировалось на холодном оружии, а именно на ножах и саблях. В ходе обысков их нашли десятки.
Вместе с тем, помимо производства сабель, там нашли еще два цеха — по переработке медицинских материалов и изготовлению сувениров.
Занятые на производстве зэки получали смешные 10 тысяч рублей в месяц, когда руководство снимало с предприятий все сливки, минуя налоговую.
Однако и этого начальству тюрьмы было мало. Оно требовало от семей заключенных жертвовать колонии значительные суммы денег, закупать бытовую технику и стройматериалы.
Именно этот список нарушений, по версии следствия, и привел к бунту.
Дело закончилось делом уголовным — в отношении начальника колонии. Через два года бывшего руководителя учреждения приговорили к трем годам условно, а двенадцать его подчиненных привлекли к дисциплинарной ответственности.
В колонии даже была выстроена международная цепочка поставок: пачки — из Великого Новгорода, табак — из Азербайджана, бумага — из Болгарии. Готовый продукт развозили по российским городам.
Фото: iStock/CristiNistor
Обвиняемой по делу стала начальница Центра трудовой адаптации осужденных. Однако спустя четыре года уголовное преследование прекратили — женщина признала вину, возместила причиненный ущерб и выплатила штраф.
В роскошных условиях арестанта убедилась и проверка. В итоге начальника колонии лишили должности и возбудили в его отношении уголовное дело, которое завершилось штрафом в 40 тысяч рублей.
Как оказалось, неадекватное поведение у заключенных возникло неспроста. На территории колонии нашли целую плантацию конопли и большой самогонный аппарат.
Итогами проверки стали несколько уголовных дел о халатности и превышении полномочий.
Фото: iStock/Berkut_34
Под статью попал начальник колонии. Его лишили должности и возбудили дела о превышении полномочий и причинении ущерба.
Как выяснила местная ФСБ, 30-летний осужденный за кражу арестант устраивал в колонии азартные игры. Размах был соответствующий — игральные карты, фишки, списки победителей и крупные денежные выигрыши.
Теперь предприимчивому сидельцу грозит еще два дополнительных года за решеткой.
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Зона «отдыха»В марте 2012 года прокуроры Республики Алтай нагрянули с проверкой в местную исправительную колонию №1. В стенах учреждения неожиданно обнаружили элитный VIP-отель с несколькими «номерами».
Ни одна из комнат даже отдаленно не напоминала тюремные камеры — бытовая техника, зоны отдыха, мебель и дорогая еда.
Фото: iStock/vladimir soldatov
Во время осмотра прокуроры нашли и постояльцев «отеля» — находящихся в глубокой отключке заключенных. Как вскоре выяснилось, их крепкий сон был вызван совсем не усталостью, а алкогольным и наркотическим опьянением.
По итогам прокурорского визита «отель» ликвидировали, шестерых сотрудников привлекли к ответственности, еще восемь — лишили премий.
Бунт и саблиСпустя полгода после обнаружения VIP-отеля прогремел новый скандал — в ИК №6 под Челябинском. Спусковым крючком стал бунт заключенных. Именно он стал основанием для внеплановой проверки, в ходе которой нашли настоящий оружейный цех.
Производство акцентировалось на холодном оружии, а именно на ножах и саблях. В ходе обысков их нашли десятки.
«Во время обысков было изъято большое количество ножей и сабель, произведенных на территории колонии, хотя учреждение не имело разрешения на изготовление данной продукции», — сообщали тогда в местном СУ СКР.Фото: iStock/Lukasok
Вместе с тем, помимо производства сабель, там нашли еще два цеха — по переработке медицинских материалов и изготовлению сувениров.
Занятые на производстве зэки получали смешные 10 тысяч рублей в месяц, когда руководство снимало с предприятий все сливки, минуя налоговую.
Однако и этого начальству тюрьмы было мало. Оно требовало от семей заключенных жертвовать колонии значительные суммы денег, закупать бытовую технику и стройматериалы.
Именно этот список нарушений, по версии следствия, и привел к бунту.
Дело закончилось делом уголовным — в отношении начальника колонии. Через два года бывшего руководителя учреждения приговорили к трем годам условно, а двенадцать его подчиненных привлекли к дисциплинарной ответственности.
Минздрав предупреждаетВ январе 2016 года очередная проверка вскрыла нелегальное производство в ИК-7 «Яблоневка» в Санкт-Петербурге. Дело приобрело характерный табачный запах, ведь заключенных учреждения привлекали к незаконному изготовлению сигарет.
В колонии даже была выстроена международная цепочка поставок: пачки — из Великого Новгорода, табак — из Азербайджана, бумага — из Болгарии. Готовый продукт развозили по российским городам.
Фото: iStock/CristiNistor
Обвиняемой по делу стала начальница Центра трудовой адаптации осужденных. Однако спустя четыре года уголовное преследование прекратили — женщина признала вину, возместила причиненный ущерб и выплатила штраф.
«Пчел держим, мед качаем»В ноябре 2018 интернет потрясло возмутительное видео — участник Цапков, одной из самых жестоких ОПГ в России, Вячеслав Цеповяз прогуливается по огороду внутри колонии, хвалится урожаем и медом с пасеки. На других фото оказались запечатлены застолья осужденного на 20 лет фигуранта — дальневосточный краб, красная икра и шашлык.
«Какая-то морковка растет. Это пасека, где пчел держим и мед качаем. Это душик сделали, купаться будем — и будет просто отлично», — говорил Цеповяз на видео.Фото: iStock/Sushaaa
В роскошных условиях арестанта убедилась и проверка. В итоге начальника колонии лишили должности и возбудили в его отношении уголовное дело, которое завершилось штрафом в 40 тысяч рублей.
«Нечайные» плантацииВ начале 2020-х годов саратовская ИК-7 стала то и дело привлекать к себе внимание правоохранителей. То визитам УФСИН помешают, то заключенные нападут на проверяющих, то и вовсе произойдет поножовщина.
Как оказалось, неадекватное поведение у заключенных возникло неспроста. На территории колонии нашли целую плантацию конопли и большой самогонный аппарат.
«На территории ИК-7 культивировались кусты наркосодержащих растений, а также осуществлялось хранение наркотических средств растительного происхождения», — сообщали тогда в СК РФ.Фото: iStock/Dolores Preciado
Итогами проверки стали несколько уголовных дел о халатности и превышении полномочий.
Молчание — золотоСледующий инцидент произошел в ИК-5 Ростовской области. Там с апреля 2021 по февраль 2022 заключенных заставляли заниматься производством ювелирки и холодного оружия. На территории учреждения нашли десятки украшений и 30 ножей, изготовленных руками арестантов.
Фото: iStock/Berkut_34
Под статью попал начальник колонии. Его лишили должности и возбудили дела о превышении полномочий и причинении ущерба.
«За изготовление и продажу изделий бывший начальник получил от заказчика денежные средства в сумме более 375 тыс. руб., однако внес на расчетный счет исправительного учреждения только часть полученных средств, остальной суммой он распорядился по собственному усмотрению», — сообщал ростовский СУ СКР.
Карте местоМесяц назад, в августе 2024 года, в колонии Новочеркасска нашли подпольное казино — за неделю до аналогичной истории в Балашове, с которой начиналась эта статья.
Как выяснила местная ФСБ, 30-летний осужденный за кражу арестант устраивал в колонии азартные игры. Размах был соответствующий — игральные карты, фишки, списки победителей и крупные денежные выигрыши.
«Заключенный вел списки играющих, записывал результаты игр и дважды в месяц переводил денежные средства на банковские счета», — сообщала ростовская УФСБ.Фото: iStock/okan akdeniz
Теперь предприимчивому сидельцу грозит еще два дополнительных года за решеткой.
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Данил Пономарев