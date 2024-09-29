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VIP-отель, плантация конопли, пасека и оружейный цех: Что скрывается за стенами российских колоний?

29 сентября 2024, 14:44
Фото: iStock/Петр Ткаченко

Фото: iStock/Петр Ткаченко

В начале сентября 2024 года в балашовской колонии под Саратовом обнаружили подпольное казино. Организатором оказался один из арестантов, который вел списки игроков, раздавал карты и фишки, а также выплачивал заключенным полагающиеся за выигрыш деньги. Впрочем, это лишь вершина айсберга, ведь в российских колониях порой находили куда более удивительные вещи — от невероятных размеров плантаций конопли до оружейного цеха по производству сабель.
О самых громких скандалах из мест лишения свободы и роскошной жизни сидельцев — в материале «Радио 1».

Зона «отдыха»

В марте 2012 года прокуроры Республики Алтай нагрянули с проверкой в местную исправительную колонию №1. В стенах учреждения неожиданно обнаружили элитный VIP-отель с несколькими «номерами».



Ни одна из комнат даже отдаленно не напоминала тюремные камеры — бытовая техника, зоны отдыха, мебель и дорогая еда.

Фото: iStock/vladimir soldatov

Во время осмотра прокуроры нашли и постояльцев «отеля» — находящихся в глубокой отключке заключенных. Как вскоре выяснилось, их крепкий сон был вызван совсем не усталостью, а алкогольным и наркотическим опьянением.

По итогам прокурорского визита «отель» ликвидировали, шестерых сотрудников привлекли к ответственности, еще восемь — лишили премий.

Бунт и сабли

Спустя полгода после обнаружения VIP-отеля прогремел новый скандал — в ИК №6 под Челябинском. Спусковым крючком стал бунт заключенных. Именно он стал основанием для внеплановой проверки, в ходе которой нашли настоящий оружейный цех.

Производство акцентировалось на холодном оружии, а именно на ножах и саблях. В ходе обысков их нашли десятки.
«Во время обысков было изъято большое количество ножей и сабель, произведенных на территории колонии, хотя учреждение не имело разрешения на изготовление данной продукции», — сообщали тогда в местном СУ СКР.
Фото: iStock/Lukasok

Вместе с тем, помимо производства сабель, там нашли еще два цеха — по переработке медицинских материалов и изготовлению сувениров.

Занятые на производстве зэки получали смешные 10 тысяч рублей в месяц, когда руководство снимало с предприятий все сливки, минуя налоговую.

Однако и этого начальству тюрьмы было мало. Оно требовало от семей заключенных жертвовать колонии значительные суммы денег, закупать бытовую технику и стройматериалы.

Именно этот список нарушений, по версии следствия, и привел к бунту.

Дело закончилось делом уголовным — в отношении начальника колонии. Через два года бывшего руководителя учреждения приговорили к трем годам условно, а двенадцать его подчиненных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Минздрав предупреждает

В январе 2016 года очередная проверка вскрыла нелегальное производство в ИК-7 «Яблоневка» в Санкт-Петербурге. Дело приобрело характерный табачный запах, ведь заключенных учреждения привлекали к незаконному изготовлению сигарет.

В колонии даже была выстроена международная цепочка поставок: пачки — из Великого Новгорода, табак — из Азербайджана, бумага — из Болгарии. Готовый продукт развозили по российским городам.

Фото: iStock/CristiNistor

Обвиняемой по делу стала начальница Центра трудовой адаптации осужденных. Однако спустя четыре года уголовное преследование прекратили — женщина признала вину, возместила причиненный ущерб и выплатила штраф.

«Пчел держим, мед качаем»

В ноябре 2018 интернет потрясло возмутительное видео — участник Цапков, одной из самых жестоких ОПГ в России, Вячеслав Цеповяз прогуливается по огороду внутри колонии, хвалится урожаем и медом с пасеки. На других фото оказались запечатлены застолья осужденного на 20 лет фигуранта — дальневосточный краб, красная икра и шашлык.
«Какая-то морковка растет. Это пасека, где пчел держим и мед качаем. Это душик сделали, купаться будем — и будет просто отлично», — говорил Цеповяз на видео.
Фото: iStock/Sushaaa

В роскошных условиях арестанта убедилась и проверка. В итоге начальника колонии лишили должности и возбудили в его отношении уголовное дело, которое завершилось штрафом в 40 тысяч рублей.

«Нечайные» плантации

В начале 2020-х годов саратовская ИК-7 стала то и дело привлекать к себе внимание правоохранителей. То визитам УФСИН помешают, то заключенные нападут на проверяющих, то и вовсе произойдет поножовщина.

Как оказалось, неадекватное поведение у заключенных возникло неспроста. На территории колонии нашли целую плантацию конопли и большой самогонный аппарат.
«На территории ИК-7 культивировались кусты наркосодержащих растений, а также осуществлялось хранение наркотических средств растительного происхождения», — сообщали тогда в СК РФ.
Фото: iStock/Dolores Preciado

Итогами проверки стали несколько уголовных дел о халатности и превышении полномочий.

Молчание — золото

Следующий инцидент произошел в ИК-5 Ростовской области. Там с апреля 2021 по февраль 2022 заключенных заставляли заниматься производством ювелирки и холодного оружия. На территории учреждения нашли десятки украшений и 30 ножей, изготовленных руками арестантов.

Фото: iStock/Berkut_34

Под статью попал начальник колонии. Его лишили должности и возбудили дела о превышении полномочий и причинении ущерба.
«За изготовление и продажу изделий бывший начальник получил от заказчика денежные средства в сумме более 375 тыс. руб., однако внес на расчетный счет исправительного учреждения только часть полученных средств, остальной суммой он распорядился по собственному усмотрению», — сообщал ростовский СУ СКР.

Карте место

Месяц назад, в августе 2024 года, в колонии Новочеркасска нашли подпольное казино — за неделю до аналогичной истории в Балашове, с которой начиналась эта статья.

Как выяснила местная ФСБ, 30-летний осужденный за кражу арестант устраивал в колонии азартные игры. Размах был соответствующий — игральные карты, фишки, списки победителей и крупные денежные выигрыши.
«Заключенный вел списки играющих, записывал результаты игр и дважды в месяц переводил денежные средства на банковские счета», — сообщала ростовская УФСБ.
Фото: iStock/okan akdeniz

Теперь предприимчивому сидельцу грозит еще два дополнительных года за решеткой.

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Помощь коллегам в выходной обернулась для женщины гибелью: В кафе ворвался обезумевший от запаха сосед
29 сентября 2024, 14:55

Фото: istock / Diy1

Весной этого года в Сыктывкаре произошла трагедия, унесшая жизнь 30-летней Алисы Р., сотрудницы суши-магазина. Женщина скончалась на рабочем месте от множественных ножевых ранений, нанесенных мужчиной, проживавшим над заведением.
Подробности трагичного случая — в материале «Радио 1».

Запах — повод для убийства

Россиянин неоднократно жаловался на неприятный запах, исходящий из кухни суши-бара, и даже устраивал скандалы работникам заведения. Будучи недовольным запахом, проникающим в его квартиру, он решился на радикальные меры.

Алиса была не только сотрудницей заведения, но и сама проживала в этом доме. Она получила квартиру от матери и жила там вместе с 11-летней дочерью. После того, как суши-магазин открылся на цокольном этаже, девушка устроилась туда работать, пытаясь совместить работу и домашние дела. Вскоре она стала управляющей торговой точки.

«В последнее время ей подняли зарплату, и она была очень довольна», – рассказывает ее мать Лариса.
Несмотря на успехи в работе, ее жизнь омрачался сосед, постоянно жалующийся на неприятный запах. Он терроризировал работников магазина, обвиняя их в распространении вони, и даже обращался в Роспотребнадзор. Однако проверки показали, что все санитарные нормы соблюдаются, и никаких нарушений в работе заведения не было.

Помимо мужчины, никто из жителей дома не жаловался на запах. Все указывало на то, что проблема исходила исключительно из квартиры соседа, который, в итоге, решил разбираться с проблемой собственными силами.

Злая насмешка судьбы

Алиса не должна была присутствовать на работе в тот день. У нее был выходной — долгожданный отдых после напряженной недели. Однако чувство долга и желание помочь коллегам в пятничной суете, когда заказов было не перечесть, заставили ее вернуться.
Фото: istock / Eugene Nekrasov

Камера наблюдения запечатлела зверское нападение — на кадрах Алиса в спецодежде ловко формирует роллы для очередной доставки. Внезапно на кухню врывается мужчина, которого пытается остановить женщина, вероятно, его супруга. Алиса и незваный гость обмениваются несколькими короткими фразами. Женщина, не обращая внимания на происходящее, продолжает спокойно готовить.

Что именно вывело мужчину из себя — спокойствие женщины, равнодушие или что-то другое — неизвестно. Мужчина достал нож из кармана и накинулся на женщину. Все произошло мгновенно, остальные работники кухни даже не успели оглянуться, как Алиса уже лежала на полу, умоляя вызвать скорую помощь.

Убийца исчезает также внезапно, как и появился. Прибывшие медики бессильны — слишком сильная кровопотеря, удары пришлись в жизненно важные органы.

Фото: istock / zoka74

Алиса, которая всего лишь хотела помочь, стала жертвой бессмысленной трагедии, оставив после себя лишь пустоту и боль.

Вопросы без ответа

После трагедии в кафе остаются вопросы к администрации заведения. Как мог посторонний человек проникнуть на кухню? Почему отсутствовала тревожная кнопка?

Мать погибшей, Лариса Леонидовна, подчеркивает, что не винит коллег дочери, которые были шокированы и стояли в ступоре.

«Это же шок, как их можно винить?», – отмечает она.
Женщина, находящаяся в глубоком горе, борется с болью утраты. Она переживает о 11-летней внучке, которая теперь будет жить с ней.

«Я еще молодая, мне 51 год, я сильная. Внучку я воспитаю, поставлю на ноги. Я теперь снова мама», – говорит полная решимости Лариса.
Убийцу задержали и отправили в изолятор в тот же день. Известно, что он уже имел судимость.

Наказание

После завершения расследования уголовное дело было направлено в Сыктывкарский горсуд для рассмотрения. Мать погибшей женщины подала иск к обвиняемому о взыскании компенсации морального вреда на сумму более 3 млн рублей.

Как сообщила прокуратура Республики Коми, обвинение запросило для подсудимого наказание в виде 14 лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

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В Барнауле полыхает крупный мебельный комбинат
В Барнауле горит здание фабрики «Барнаульский мебельный комбинат»
29 сентября 2024, 14:02

Фото: istock / Diy1

В Барнауле вспыхнул мощный пожар на фабрике «Барнаульский мебельный комбинат». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров.

Из полыхающего комбината вывели человека. Предварительно сообщается, что в шестиэтажном здании фабрики нет людей.

К тушению пожара привлечены 37 сотрудников МЧС России и 10 единиц пожарной техники. Огонь стремительно распространяется, поэтому для борьбы с ним к месту направляется пожарный поезд.

Причины пожара уточняются.

По данным пресс-службы МЧС России, в горящем здании работают семь звеньев газодымозащитников ведомства.

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#мчс
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#поезд
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В Челябинске эвакуировали торговый комплекс из-за террористической угрозы
ТК «Синегорье» в Челябинске эвакуировали из-за террористической угрозы
29 сентября 2024, 13:00

Фото: iStock/blinow61

В Челябинске эвакуировали торговый комплекс «Синегорье» и автовокзал из-за террористической угрозы. Об этом сообщает издание «URA.RU».
Отмечается, что к зданию торгового центра подъехали правоохранители, которые вывели посетителей из здания и оцепили его.

Позднее стало известно, что причиной эвакуации стала оставленная кем-то бесхозная сумка.

Пресс-служба регионального главного управления МЧС России после сообщила, что вызов оказался ложным, поэтому помощь специалистов не потребовалась.

Ранее, в конце августа, сразу 13 столичных судов получили сообщения о минировании. Полиция проводила необходимую проверку. В числе таких судов, получивших подозрительные сообщения, оказались также Басманный и Пресненский.

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#автовокзал
#терроризм
#полиция
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Производителя дихлофоса «Варан» допросят по делу отравления семьи под Красноярском
SHOT: по делу об отравлении красноярской семьи допросят производителя дихлофоса
29 сентября 2024, 11:48

Фото: iStock/Benjamin Clapp

Производителя дихлофоса «Варан» вызовут на допрос по делу отравления семьи и смерти четырех детей в Красноярском крае, его продукцию уже изъяли для проведения химической экспертизы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отмечается, что товар компании проверят на безопасность для здоровья человека.
По данным издания, в характеристиках дихлофоса заявляется о безвредности средства для людей и животных, так как оно предназначено только для насекомых. Среди выпускаемых компанией товаров много и другой химии — антистатики, освежители воздуха, репелленты против насекомых, бытовые полироли. Выручка производителя в прошлом году составила 1,5 млрд рублей.

Ранее выяснилось, что накануне трагедии мужчина обрабатывал дом инсектицидом, после чего семья отправилась на прогулку. При этом глава семьи плохо проветри помещение, оставив открытой только форточку. В этом отец умерших детей признался сам. После возвращения с прогулки и ужина у членов семьи появились признаки сильного отравления.

После этого в СМИ появилась информация, что следствие якобы намерено возбудить уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении отца детей. Эти сообщения официально опровергли, следственный комитет не намерен возбуждать новое уголовное дело. Об этом заявил 28 сентября официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Республика Хакасия.

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#рф
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Хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»
СК ведет расследование кражи 4,5 тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»
29 сентября 2024, 08:34

Фото: iStock/welcomia

В России выявили кражу более четырех тысяч подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Согласно информации следствия, мошенники с помощью компьютерных программ подобрали коды к предоплаченным подарочным картам магазина, получив на них права. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается Следственный комитет России.

В действиях хакеров усматривают мошенничество в сфере компьютерной информации (ч.4 ст. 159.6 УК РФ) и использование вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мошенничество
#рф
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В туалете направлявшегося из Москвы самолета нашли труп мужчины
29 сентября 2024, 05:22

Фото: istockphoto/dragana991

В самолете, следовавшем из Москвы в Самару, был найден труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
44-летнему пассажиру стало плохо в аэропорту Внуково, но он решил лететь с родственниками. В самолете ему снова стало плохо, и он пошел в туалет. Стюардесса долго стучала в дверь, но ответа не последовало, и ей пришлось ломать дверь.

Попытки вернуть его к жизни не увенчались успехом. Самолет приземлился в Ульяновске. На место происшествия выехали полиция и скорая помощь, но врачам не удалось спасти пассажира.

Ранее самолет Air New Zealand был задержан на три часа из-за крыс. По словам пассажира, сотрудники аэропорта заметили крысу в грузовом отсеке перед самым взлетом.

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#смерть
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Представлявшихся бойцами «Ахмат» цыган задержали
29 сентября 2024, 02:06

Фото: iStock/Sittipol Sukuna

Задержаны мошенники, представлявшиеся бойцами спецнзала «Ахмат». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Мошенники оказались цыганами. Волонтеры вышли на их след и сообщили спецназу «Ахмат».

«Задержаны 7 человек на 7 машинах. Задержанных и имущество передали сотрудникам Росгвардии», — говорится в публикации.

По данным «РВ», преступники занимались торговлей краденым.

Ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что мошенникам удалось посредство обмана заработать на дорогие автомобили.

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#мошенники
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В деле бывшего замминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение
29 сентября 2024, 01:38

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову и другим фигурантам дела о получении взяток в особо крупном размере может быть предъявлено обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе, сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.
По словам представителя ведомства, «высока вероятность» того, что обвиняемые будут привлечены к ответственности по статье 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»).

Бывший заместитель министра обороны Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан на своем рабочем месте в апреле и арестован. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее в ходе обыска в доме бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова было обнаружено огнестрельное оружие.

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#взятка
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Крупное ДТП произошло в Москве с участием машины ДПС
29 сентября 2024, 01:12

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Крупная авария с участием четырех автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, водитель BMW не справился с управлением. Согласно опубликованным кадрам, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГИБДД. После этого обе иномарки врезались в столкнувшийся автомобиль, не успевший затормозить. Информации о пострадавших в аварии не поступало.

Ранее крупное ДТП произошло возле Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в центре Москвы.

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#москва
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