Бывшего лучшего участкового отправили в СИЗО за педофилию

03 октября 2026, 22:26

Экс-лучшего участкового арестовали за педофилию в Нижегородской области

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Балахне Нижегородской области суд отправил под стражу бывшего сотрудника полиции Максима Юнусова, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом 3 октября сообщил источник РЕН ТВ.