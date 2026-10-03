Бывшего лучшего участкового отправили в СИЗО за педофилию
В Балахне Нижегородской области суд отправил под стражу бывшего сотрудника полиции Максима Юнусова, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом 3 октября сообщил источник РЕН ТВ.
По данным телеканала, Юнусов ранее служил в правоохранительных органах и в 2014 году представлял свой отдел на всероссийском конкурсе «Народный участковый». В регионе его называли одним из лучших участковых.
После увольнения из МВД мужчина сменил сферу деятельности и открыл частный кабинет психолога. Позже он взял на воспитание двух детей из детского дома.
Как утверждает следствие, именно в отношении приемных детей Юнусов мог совершать противоправные действия сексуального характера. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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