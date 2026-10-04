У Анатолия Кашпировского за полгода до смерти диагностировали рак
За полгода до смерти у Анатолия Кашпировского выявили рак желчных протоков. Позднее врачи обнаружили метастазы в печени.
По данным издания Mash, диагноз поставили в апреле. Тогда пациенту удалили камни и установили стенты в желчные протоки.
В конце августа состояние Кашпировского резко ухудшилось. На фоне обострения онкологии один из протоков закупорился, а мужчина около месяца страдал от сильных болей в животе. Его вновь госпитализировали и заменили ранее установленные стенты на новые — операция прошла без осложнений. К этому времени медики также зафиксировали метастазы в печени.
29 сентября Кашпировского снова поместили в больницу из‑за резкого ухудшения самочувствия. Утром 3 октября он скончался в отделении реанимации.
Анатолий Кашпировский приобёл известность благодаря телесеансам, которые в своё время смотрели многие жители страны. В прошлом году у психотерапевта родилась дочь.
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