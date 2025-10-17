Jaguar утратил права на бренд в России из-за истечения срока регистрации

17 октября 2025, 16:52

Фото: istockphoto / Marvin Samuel Tolentino Pineda

Британский автопроизводитель Jaguar потерял исключительные права на свой торговый знак в России — срок его регистрации в Роспатенте истёк, сообщает «Постньюс».





По словам адвоката и директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, после окончания срока регистрации у правообладателя есть шесть месяцев для продления знака с уплатой штрафа. Если этого не сделать, обозначение становится доступным для регистрации любым лицом.

«Без действующего товарного знака производителю будет крайне сложно оспаривать нарушения и бороться с контрафактной продукцией, которая может появиться под видом оригинала», — рассказал Энтин.