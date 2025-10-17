В Госдуме сообщили, что статус «Ветеран трудовой деятельности» в России не нужен
Введение нового статуса «Ветеран трудовой деятельности» в России не планируется, поскольку аналогичный механизм уже существует, заявила депутат Госдумы, член Комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб в интервью Pravda.Ru.
По её словам, статус ветерана труда действует на федеральном и региональном уровне. Обладатели этого звания пользуются налоговыми льготами на имущество и землю, поддержкой в оплате коммунальных услуг, бесплатным проездом в общественном и пригородном транспорте, а также бесплатным зубопротезированием (за исключением протезов из драгоценных металлов).
Депутат уточнила, что для присвоения звания необходимо выполнение определённых условий: мужчины должны иметь не менее 25 лет трудового стажа, женщины — не менее 20 лет, а также обязательно наличие ведомственной награды. Такие награды выдаются профильными министерствами и подтверждают значимые достижения работника в своей области.
