В мессенджере МАХ за сентябрь заблокировали 105 тыс. подозрительных аккаунтов

17 октября 2025, 16:20

Фото: iStock/Pinkypills

В сентябре этого года Центр безопасности МАХ заблокировал 105 тыс. подозрительных аккаунтов, а также выявил и удалил более 350 тыс. вредоносных файлов. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.