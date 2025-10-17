В мессенджере МАХ за сентябрь заблокировали 105 тыс. подозрительных аккаунтов
В сентябре этого года Центр безопасности МАХ заблокировал 105 тыс. подозрительных аккаунтов, а также выявил и удалил более 350 тыс. вредоносных файлов. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.
Центр безопасности МАХ совместно с МВД России провели операцию по задержанию группы из девяти мошенников. Злоумышленники действовали в различных регионах страны и долгое время использовали мессенджеры для хищения средств у граждан.
В пресс-службе подчеркнули, что специалисты Центра активно применяют автоматизированные системы для мониторинга обращений пользователей. Уточняется, что они работают круглосуточно.
В сентябре пользователи направили через кнопку «Пожаловаться» 68 тысяч обращений. Среднее время обработки каждого из них составило менее четырех минут.
