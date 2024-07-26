JPH: редкий секс у женщин приближает риск внезапной смерти почти на 200%

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Исследователи из Университета Уолден в Миннеаполисе обнаружили, что сексуальная активность у женщин может влиять на риск внезапной смерти, особенно у тех, кто страдает от депрессии.
Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Psychosexual Health.
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В ходе исследования, проведённого в период с 2005 по 2010 год в рамках Национального обследования здоровья и питания в США, учёные проанализировали данные 14 542 американцев в возрасте от 20 до 59 лет.
Они выяснили, что редкая сексуальная активность может увеличить риск преждевременной смерти.
Они выяснили, что редкая сексуальная активность может увеличить риск преждевременной смерти.
«Женщины, которые занимались сексом реже одного раза в неделю, подвергались большему риску внезапной смерти по сравнению с женщинами, ведущими более активную сексуальную жизнь. А если у женщины также присутствовала депрессия, то риск летального исхода возрастал до 197%», — говорится в материале исследования.
Учёные отмечают, что сексуальная активность играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшая кровоток и снижая вариабельность сердечного ритма.
Специалисты рекомендуют уделить больше внимания сексуальному здоровью при разработке мер общественного здравоохранения, чтобы улучшить общее благополучие населения.
Специалисты рекомендуют уделить больше внимания сексуальному здоровью при разработке мер общественного здравоохранения, чтобы улучшить общее благополучие населения.
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Мира Полтева