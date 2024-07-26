JPH: редкий секс у женщин приближает риск внезапной смерти почти на 200%

Исследователи из Университета Уолден в Миннеаполисе обнаружили, что сексуальная активность у женщин может влиять на риск внезапной смерти, особенно у тех, кто страдает от депрессии.













Они выяснили, что редкая сексуальная активность может увеличить риск преждевременной смерти. В ходе исследования, проведённого в период с 2005 по 2010 год в рамках Национального обследования здоровья и питания в США, учёные проанализировали данные 14 542 американцев в возрасте от 20 до 59 лет.Они выяснили, что редкая сексуальная активность может увеличить риск преждевременной смерти.





«Женщины, которые занимались сексом реже одного раза в неделю, подвергались большему риску внезапной смерти по сравнению с женщинами, ведущими более активную сексуальную жизнь. А если у женщины также присутствовала депрессия, то риск летального исхода возрастал до 197%», — говорится в материале исследования.





Учёные отмечают, что сексуальная активность играет важную роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, улучшая кровоток и снижая вариабельность сердечного ритма.



Специалисты рекомендуют уделить больше внимания сексуальному здоровью при разработке мер общественного здравоохранения, чтобы улучшить общее благополучие населения.

